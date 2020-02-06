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「一帶一路」再受挫 泰國喊停中國湄公河開發計畫

世界日報 / 編譯中心／綜合5日電
泰國宣布停止由中國主導的湄公河開發計畫，理由是當地民眾反對，且北京不願提高經費在要開發的地區進行進一步調查。 路透社

泰國宣布停止由中國主導的湄公河開發計畫，理由是當地民眾反對，且北京不願提高經費在要開發的地區進行進一步調查。此舉也為環境運動人士捍衛東南亞這條最重要的水路帶來難得的勝利。

泰國政府副發言人特薩拉薩納庫爾(Trisulee Trisaranakul)表示，泰國政府內閣會議4日決定放棄這個項目。她說，「受到影響的社區和非牟利團體都反對這項計畫。他們擔心項目將影響到他們的生活方式，而且中國方面也沒有提供資金。所以我們終止了這個項目」。

路透報導，中國在2001年提出計畫，對湄公河進行疏浚，以方便大型貨船從中國的雲南省沿湄公河把商品運往泰國、老撾的港口和東南亞其他地區。這個計畫的願景是要打造一條從中國雲南省往南的水路貿易路線，與南方數千里以外的湄公河國家，包括緬甸、寮國、泰國與越南連結起來。

但這個計畫遭到湄公河沿岸的泰國社區民眾和環保人士的反對。他們擔心疏浚計畫會影響環境，而且只能讓中國獲利。一份泰國政府內閣的文件顯示，中國去年通知湄公河流沿岸的國家說，中國不再計畫繼續推動這個項目，可老撾和緬甸境內的疏浚工作依然繼續進行。

特薩拉薩納庫爾表示，「項目還沒有啟動。我們僅僅是做環境和社會影響的評估」。

湄公河在中國被稱為瀾滄河，最後流入南中國海，是世界上最忙碌的航運河段之一，也是北京以開發基礎建設與貿易策略為主的「一帶一路」計畫中的重要部分。

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