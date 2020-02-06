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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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武漢肺炎疫情燒不停 東京奧運籌委會憂賽事受影響

世界日報 / 編譯中心／綜合5日電
東京奧運主辦方5日表示，現在距離奧運會只剩下六個月，但新型冠狀病毒肺炎疫情還在繼續快速蔓延，這對奧運籌備工作構成了很大的干擾，令他們深感不安。 美聯社

東京奧運主辦方5日表示，現在距離奧運會只剩下六個月，但新型冠狀病毒肺炎疫情還在繼續快速蔓延，這對奧運籌備工作構成了很大的干擾，令他們深感不安。

日本首相安倍晉三等政府官員也表示，政府要與世界衛生組織合作努力把疫情影響降低到最低限度，確保東京奧運會不會受到干擾。

東奧於7月24日至8月9日舉行，距今不足6個月，東京奧組委首席執行官木藤俊郎（Toshiro Muto）表示，他希望在中國爆發的這次疫情能夠迅速得到控制，恢復人們對舉辦這次奧運會的信心。

不過木藤俊郎也表示，「我們最為擔心的是，傳染病毒的傳播會給奧運會的籌備勢頭帶來消極的影響。」他希望能夠盡快消滅這些病毒，「我們準備與國際奧委會、國際殘奧會、日本政府和東京市等各有關方面合力應對疫情。」

路透報導，日本軍方準備了一艘渡輪作為隔離船，可以對郵輪上疑似病例進行隔離檢查。日本自衛隊一名軍官受訪時表示，「這艘隔離船可容納大約300人，最多可容納500人。」

但負責奧運會病毒防禦工作的一名教授表示，奧運開始前病毒疫苗可能還出不來。但他希望能夠在奧運會開始前有足夠時間建立起封鎖病毒的戰線。

對此，東京都執事小池百合子（Yuriko Koike）承諾，要在奧運會籌備期間採取「全面措施」做好病毒防控工作。

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