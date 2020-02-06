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義大利米蘭火車出軌 至少造成2人死
義大利媒體報導，一輛高速列車6日在米蘭近郊出軌，至少已造成2人死亡，27人受傷，死者為列車駕駛和另一名員工。
這班車6日清5時10分自米蘭站出發，原訂開往薩萊諾（Salerno），5時35分發生意外，至少一節車廂脫離軌道。目前米蘭和波隆那間的高速列車已暫停行駛。
【中央社／米蘭6日綜合外電報導】
義大利媒體報導，一列高速列車今天在北部城市米蘭附近出軌，造成駕駛員和另一人喪命，另有大約30名乘客受傷，米蘭和波隆那（Bologna）之間的交通也被迫中斷。
這起意外發生在米蘭以南約50公里處的羅狄鎮（Lodi）附近。
媒體報導，兩名死者都是列車上的工作人員。
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