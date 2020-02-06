極右派當上邦首長 德國主流政黨籲重選

德國政壇首次出現極右派領導人！在圖林根邦的選舉中，民眾選出由極右派政黨另類選擇黨（AfD）支持的候選人，引發德國主流政黨恐慌，紛紛要求重新選舉，因為該黨在移民、穆斯林、歐盟等政策皆與主流政黨相悖，也讓德國政壇擔心極右派的崛起會使德國相互仇恨的狀況更趨嚴重。

不向極右派妥協

根據《半島電視台》報導，德國自由民主黨的候選人肯默奇在德國邦首長的選舉中，獲得另類選擇黨議員的支持以45比44的些微差距勝選，這在德國政壇掀起風暴。聯合大內閣的基民盟黨魁朗普-凱倫鮑爾與社會黨黨魁柏楊斯都紛紛要求該邦進行重新選舉，並譴責該邦地區議員跑票，向AfD妥協的行為。

由於AfD在反移民、穆斯林、歐盟的立場與德國主流政黨都不一樣，因此主流政黨其實從中央到地方都有下令議員在政策上不能跟AfD站在相同立場，但是這次的首長選舉中，45票裡除了自由民主黨跟AfD外，推估也有基民盟議員（偏右）跑票。

揭納粹傷疤

當選的肯默奇聲稱，無論是誰，只要有種族主義的言論或想法他都不會跟他們合作，不過該黨的中央領導人卻宣稱，如果其他政黨拒絕跟肯默奇合作，就需重新選舉。而會引發這麼大爭議有部分原因來自歷史因素，納粹當初也是在此地首先崛起，這也讓其他大城如法蘭克福、萊比錫與柏林都有民眾抗議。

《德國之聲》提到，另類選擇黨在圖林根邦的發言人霍奇是該黨內著名的反猶人士，常常批評歐洲紀念猶太人大屠殺的活動與措施，許多自由民主黨黨員也提到，雖然他們可以接受肯默奇，但是對於肯默奇受到霍奇這種人背書無法苟同。

在壓力下，雖然目前無法確定是否要重新選舉，但肯默奇聲稱不會跟AfD合作。

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