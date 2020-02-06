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「匿名者」駭入聯合國官網 放中華民國國旗喊台灣No.1
知名駭客組織「匿名者」（Anonymous）近日駭入聯合國經濟和社會事務部的官網，在當中植入台灣的子頁面，不但放上中華民國國旗，還寫下「台灣第一」的字樣，引發國內外網友的關注。
追蹤「匿名者」的網友hubahuba111周二（4日）在美國論壇Reddit發布了被駭網頁的連結，並寫道「感謝匿名者，台灣重回聯合國了！」
該網頁底色為黑色，除了有「匿名者」徽章外，還放上中華民國國旗、國民黨黨徽及民進黨黨旗，並寫下「Taiwan Numbah WANNNN」（台灣第一）。底下則是我國歌與《復仇者聯盟：終局之戰》配樂的YouTube連結。
聯合國對此反應慢半拍，被駭網頁在Reddit發表後14小時仍然存在，目前雖已被取下，但Reddit網友已經留存備份。網友對此紛紛表示，「台灣難波萬」、「我們從未離開」、「我欣賞他們把國民黨跟民進黨旗放一起」。
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