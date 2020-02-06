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福氣啦！芬蘭延長爸爸育嬰假至7個月 最快明年實施

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。法新社

美聯社報導，女性主導的芬蘭政府擬定計畫，給予雙親相同的有薪育嬰假，鼓勵爸爸們多花時間陪伴小孩。

芬蘭衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）表示，男性有薪育嬰假將會延長至將近七個月，和媽媽們一樣長。

佩科寧在聲明中表示，「這項改革將會大幅改變態度，這可以改善雙親間的平等地位，並且讓多元家庭生活更輕鬆」。

雙親可以不必同時使用育嬰假，因此，薪水階級家庭可以維持其收入達14個月，目前是11個半月。雙親也可以轉移自己育嬰假額度中的69天給對方。

此外，孕婦可以在預產期前休一個月有薪待產假、單親父母可以使用雙親的育嬰假額度。

這項社會改革是芬蘭總理馬林（Sanna Marin）領導的中間偏左政府一項重要的里程碑。馬林是全球最年輕的女總理，年僅34歲。

芬蘭聯合政府由五個黨組成，各黨都由女性領導，其中四人不到35歲，而且19名內閣官員中有12名為女性。芬蘭聯合政府將性別平等視為優先要務。

這項改革預計最早明年實施，預計花費一億歐元。

佩科寧表示，「這項改革將支持各式各樣家庭，並且確保孩童不管生活在什麼形態的家庭，都享有平等的照顧假期」。

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