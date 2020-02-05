威嚇俄羅斯 美部署低當量核武

美國防部證實，美軍已在遠洋潛艦上配備可攜帶新型低當量核彈頭的長程飛彈。(photo by USNI) 分享 facebook

美國國防部宣布部署新核武！美國的新傑作「W76-2」核彈頭，已部署在匿蹤遠洋潛艦上，意圖嚇阻俄羅斯的核武發展。不過，現今俄國發展的核武器，威力遠不及美國，這也使民主黨國會議員、美國前國務卿等人質疑，低當量核武是否真有其發展必要。

據《CNN》報導，美軍近期又添新核武，美國防部高層證實，新式可攜帶型「W76-2」低當量（威力較低的）核彈頭，已經部署在匿蹤遠洋潛艦上。國防部副部長約翰・羅德表示，新型「W76-2」低當量核彈頭，是對先前部署在三叉戟（D-5）導彈上「W-76」的修改，因此新武器不會增加美國的核武器總數。

能有效嚇阻敵國

川普政府發布的《2018核態勢評估》曾說道，部署低威力新核武，能夠確保潛在敵人認為，核武的小幅升級沒有好處，藉此反向降低發展核武的可能性。約翰・羅德表示，低當量的核彈頭承載的殺傷力較小，聲稱這種武器能夠有效嚇阻俄國的核戰。他也承諾，新型態核武只會在「特殊情況」使用。

當然，俄國方面也發展了為數不少的低當量核武器。和美國不同的是，俄國的核武主要部署在飛行機上。然而，俄國研發的武器，威力遠遠不及美國所持有的新型核武。最關鍵的差別在於，部署在遠洋戰艦的低當量核彈，能夠穿越並重挫對手領土。這是部署在飛行機上的核武無法達成的。

是否發展仍有疑慮

目前美國大約生產了50名枚新型核彈頭，而「W76-2」低當量核彈頭的爆炸威力雖僅有5000噸，不過也相當廣島原子彈威力的1/3。美國科學家協會認為，這種戰術核武可以有效地摧毀任何人口密集的地區，極具毀滅性。因此，有些民主黨黨議員質疑，發展低威力核武，會增加戰爭風險。

「我們致信國會，要求川普政府停止使用新型三叉戟導彈。」美國前國務卿喬治・舒爾茲說道。他也強調，低當量核彈頭的殺傷力，遠高於它字面上的意義。發展此種類型核武，會帶來無法抹滅的災難。他認為，當美國擁有敵人也知情的戰備核武，選擇不使用它，並無法改變敵人的軍事目的或行動。

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