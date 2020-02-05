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對抗美國施壓！華為將在歐洲設立製造廠

2020-02-05 10:31聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

法新社報導，中國大陸電信巨擘華為4日表示，將在歐洲設立製造基地，對抗美國向歐盟國家施壓禁止華為在歐盟境內營運。

歐盟日前發表5G網絡安全建議，華為駐歐盟首席代表劉康（Abraham Liu）在布魯塞爾的春節活動表示，「華為比以往都還要投入歐洲。因此，我們決定在歐洲設立製造廠，如此一來，我們才可以真正擁有歐洲生產的歐洲5G設備」。

日前，歐盟建議其會員國，可以限制或禁止高風險5G廠商供應5G基礎建設核心零組件。

劉康表示，歡迎歐盟指導性文件未針對任何特定供應商或國家，華為對這種「非歧視」態度表示歡迎。華為「不怕高標準，就怕沒標準」。

歐盟提出的方案與英國允許華為有限度參與5G作法非常相似。這些準則是歐盟內部經幾個月後討論的結果，歐盟一直在華為的5G領域主導地位與美國提出的安全疑慮之間尋求平衡。

是否禁止華為最終取決於歐盟會員國，不過，歐盟執委會的中性建議提供歐盟國家躲避美國要求的機會。

華為在歐洲建設工廠也能夠幫助說服歐盟國家不對華為實施嚴格措施。德國延後決定是否禁用華為，現在外界正在關注德國的動作。

根據華為公司，華為在12個歐盟國家內設有兩個地區中心、23個研究中心、雇用1萬3000多名員工。

華為4日表示，將在歐洲設立5G製造工廠。路透
華為4日表示，將在歐洲設立5G製造工廠。路透
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