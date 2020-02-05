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武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

川普據悉考慮退出WTO價值1.7兆美元的政府採購協議

2020-02-05 06:49經濟日報 文／編譯劉忠勇

彭博引述知情人士報導，美國正考慮退出世界貿易組織（WTO）價值1.7兆美元政府合約的全球協議，值此貿易局勢敏感時刻，勢必會激怒美國盟友。

知情人士透露，川普政府官員正傳閱一份行政命令草案，根據草案，如果不配合美國看法修改WTO的《政府採購協議》，美國將退出協議。因磋商仍在進行中，知情人士不願具名。

政府採購協議旨在讓外國競爭者能參與政府採購市場，幫助提高政府採購透明度。若美國退出，對外國公司而言，形同製造美國8,370億美元政府採購市場的混亂，且增添華府日後與英國歐盟貿易談判的變數。

美國退出協議，代表英國、日本、南韓、加拿大和歐盟在內的成員將失去在美國政府招標中的優惠參與地位，反而受制於《購買美國產品法》(Buy American Act)。根據該法案，若無特別豁免，大多數外國公司都無法競標美國政府合同。不過此法案不適用於美國公共服務合約的海外採購。

國會審計總署2019年報告顯示，美國在2015年給予外國公司的政府合約額達120億美元。這些合同中約有28億美元給了歐盟，11億美元給了日本，7.55億美元給了南韓，6.236億美元給了加拿大。

若美國退出WTO的政府採購協議，將增添華府與英國和歐盟貿易談判的變數。美聯社
若美國退出WTO的政府採購協議，將增添華府與英國和歐盟貿易談判的變數。美聯社
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