川普據悉考慮退出WTO價值1.7兆美元的政府採購協議

彭博引述知情人士報導，美國正考慮退出世界貿易組織（WTO）價值1.7兆美元政府合約的全球協議，值此貿易局勢敏感時刻，勢必會激怒美國盟友。

知情人士透露，川普政府官員正傳閱一份行政命令草案，根據草案，如果不配合美國看法修改WTO的《政府採購協議》，美國將退出協議。因磋商仍在進行中，知情人士不願具名。

政府採購協議旨在讓外國競爭者能參與政府採購市場，幫助提高政府採購透明度。若美國退出，對外國公司而言，形同製造美國8,370億美元政府採購市場的混亂，且增添華府日後與英國和歐盟貿易談判的變數。

美國退出協議，代表英國、日本、南韓、加拿大和歐盟在內的成員將失去在美國政府招標中的優惠參與地位，反而受制於《購買美國產品法》(Buy American Act)。根據該法案，若無特別豁免，大多數外國公司都無法競標美國政府合同。不過此法案不適用於美國公共服務合約的海外採購。