好期待~ Dyson開發出可戴式空氣清淨機 還能當耳機

在新型冠狀病毒疫情蔓延亞洲，導致口罩與各類清潔消毒相關用品成為必需品之際，以製造高檔吸塵器和吹風機聞名的公司戴森（Dyson）又有了可能讓消費者想將之瘋狂下架的新發明。根據英國專利局公開的最新資料，戴森開發出了一款既是空氣清淨機、也是耳機的產品。

英國專利局的文件顯示，戴森工程師開發出的這項產品，是在耳罩內裝入過濾器，能為使用者提供過濾後的新鮮空氣。該專利註記寫道：「空氣汙染是愈來愈嚴重的問題，且多種汙染物會危及人類健康。」

氣流技術是戴森的專長，過去推出的吸塵器和吹風機都成為熱門商品，戴森也持續擴大落地式空氣清淨機的產線，現在看起來下一步是要進軍耳機市場，挑戰蘋果公司的AirPods和旗下Beats品牌耳機，以及Bose、森海塞爾（Sennheiser）等其他高檔耳機品牌。這一步對戴森來說，顯然是非常一大步，但該公司也不忘結合其最擅長的技術。

由於中國大陸等許多亞洲國家深受霧霾之害，該產品的市場潛力顯然無可限量，成為推動這項計畫的主要動力。落地式空氣清淨機在亞洲有很大的商機，且穿戴在脖子上的空氣清淨機寥寥無幾。