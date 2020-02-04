澳致哀野火罹難者 抗議如影隨形

從上個月開始，澳洲各大城市也出現藝術行動者，張貼海報以抗議莫里森政府。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

澳洲國會4日集體向野火的罹難者致哀，但場外也聚集上百位民眾抗議政府對抗氣候變遷不力！總理莫里森與多位反對黨議員異口同聲的表示，澳洲雖然損失慘重，但也是難得的機會學習與反思。從上個月開始，澳洲各大城市也出現藝術行動者，張貼海報以抗議莫里森政府。

澳洲野火至今已奪走至少33條人命，更有多達5億隻動物不幸喪生，襲捲1,200萬公頃的土地，並焚毀上千棟民宅。

政府哀悼與反省

根據《德國之聲》報導，澳洲總理莫里森表示，儘管很多地方的野火尚未被撲滅，但「澳洲人絕對不會被擊倒」，今日在此哀悼罹難者，也向打火英雄致敬，並期望國家能夠從這個「黑色夏天」中有所反思與學習。莫里森也感謝紐西蘭、美國、加拿大、印尼、馬來西亞、南韓、新加坡與日本等國的協助。

《澳洲人報》報導，澳洲工黨的副黨魁馬爾斯表示，澳洲野火獲得前所未有的國際關注，同時也給予澳洲難得的機會去認真看待氣候變遷的議題。綠黨參議員沃特斯強調，對於往生者致哀的最好方法，是從明天開始討論如何減碳，邁向無碳經濟的未來。

藝術行動抗議

正當國會在為罹難者哀悼時，場外也有上百名示威者抗議，痛批正因為莫里森政府反應慢半拍，才會釀成今日難以收拾的大火，並要求政府盡快對氣候變遷採取行動。

《衛報》指出，自從1月30日開始，許多藝術行動者在墨爾本、雪梨與布里斯本等城市，將公車站牌的廣告撕除，換上抗議莫里森政府的海報，稱之為「野火顛覆廣告」，廣告上還有QR Code，可連結到捐助野火的慈善組織。儘管他們在上周張貼了78張海報，但大部分都被移除。

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