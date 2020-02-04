應對英國脫歐 馬克宏籲三方對話

馬克宏（左）近日與波蘭官員會面，商討英國脫歐後的合作模式與歐盟政策走向。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

「英國脫歐後，歐盟應該跟波蘭有更多合作！」法國總統馬克宏近日訪問波蘭時表示，英國脫歐之後，歐盟應該與波蘭有更多合作關係，以維持歐盟的完整性並處理好跟俄國的緊張關係。他也同時邀請德國總理梅克爾舉辦塵封多時的法、德、波峰會，展開對話才有助於歐盟安全與和平發展。

歐盟須提升吸引力

根據《德國之聲》報導，馬克宏近日與波蘭總統杜達在波蘭首都華沙會面，在發表談話的時候提到，面對英國脫歐，法國、德國更應該與波蘭有更緊密的關係，讓歐盟可以更加穩固，降低會員國想脫離歐盟的可能。杜達也表示，歐盟需要更加有效率與吸引力。

「我既不反對也不支持俄羅斯，法國是支持歐盟的。為了歐盟的利益，我們不應該跟俄國處於一堆問題無法解決的狀態。」馬克宏雖然先前批評波蘭右翼政府拒絕接收難民、在能源上仍持續依賴煤炭及干涉司法獨立。但由於歐盟與俄國的地緣關係，馬克宏仍希望歐盟能與波蘭有更多互動，以對話解決問題。

他也邀請德國總理梅克爾重啟德、法、波的高峰會。2016年，時任法國總統歐蘭德因為波蘭取消購買法國直升機的計畫而沒有跟波蘭會面至今，因此馬克宏、杜達也認為如今是法、波關係的轉捩點。

以對話調解衝突

《歐洲新聞網》提到，馬克宏認為，雖然各國意見分歧，仍需要展開規劃以解決問題。他以最近烏克蘭與法、德一同努力向俄國總統普丁交涉為例，在這次交涉中獲得不小的成果（雙方互換戰俘、叛亂省分宣布停火）。

《路透社》也分析，波蘭希望透過加強合作，維持歐盟對波蘭農業的龐大經援，不過法國對波蘭在氣候變遷上拒絕歐盟2050減碳目標上也不滿，馬克宏希望透過交涉，持續推動他所希望的歐盟改革計畫。

【更多精采內容，詳見 】