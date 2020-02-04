蘇丹政策大轉彎 以蘇關係正常化

以色列總理納坦雅胡與蘇丹主權委員會主席布爾漢於3日在烏干達進行會議，之後以色列官方宣布，兩國關係將邁向正常化。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

以蘇關係有望正常化！以色列總理納坦雅胡與蘇丹主權委員會主席布爾漢於3日在烏干達進行會議，會議結束後以色列官方對外宣布，兩國關係將邁向正常化，但仍待蘇丹政府回應。巴勒斯坦高級官員則表示，蘇丹身為阿拉伯國家聯盟一員，此舉是「在背後捅巴勒斯坦一刀」。

以蘇關係破冰

根據《路透社》報導，以色列官方宣布，以色列與蘇丹已同意合作，讓雙方關係正常化，納坦雅胡也推文表示，這是歷史性的一刻。但蘇丹新聞部部長薩利赫表示，對此會議並不知情，仍待布爾漢回國說明情況。蘇丹獨裁前總統布希爾於去年4月被推翻，從8月開始布爾漢便成為過渡期的領導人。

阿拉伯國家包含蘇丹在內於1967年一同發表對以色列的「三不」：不承認、不談判、不和平相處。納坦雅胡與蘇丹談判的成功，將有助於他在3月2日的選舉。納坦雅胡也表示，過去曾因懷疑蘇丹協助伊朗對加薩走廊走私軍火，將蘇丹視為威脅，但蘇丹新政府上任後已與伊朗保持距離，現在已不造成威脅。

新政府政策轉變

根據《阿拉伯新聞》報導，自1967年阿拉伯國家聯盟對以色列發表「三不」聲明後，只有埃及與約旦承認以色列主權。蘇丹在前總統布希爾的領導下也與其他阿拉伯國家一同杯葛以色列，但新政府的外交政策轉變。除了與以色列關係正常化外，蘇丹也希望美國將其從支持恐怖主義的國家名單中移除，以便獲取國際金援與促進商業活動。

根據《半島電視台》報導，川普於上週公佈的中東和平計畫對以色列一面倒，並承認其非法在約旦河西岸與東耶路撒冷佔領的土地，讓巴勒斯坦極度不滿，阿拉伯家聯盟（包括蘇丹在內）也表示反對。巴勒斯坦高級官員於3日針對蘇丹與以色列的談判結果表示，蘇丹此舉是「在背後捅巴勒斯坦一刀」。

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