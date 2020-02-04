親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

利比亞內戰延燒 聯合國望雙方調停

2020-02-04 13:59台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

利比亞雙方雖開始展開停火談判，但外界對達成停火的可能性不感到樂觀。圖為利比亞國民...
利比亞雙方雖開始展開停火談判，但外界對達成停火的可能性不感到樂觀。圖為利比亞國民軍領袖哈夫塔（Photo by 網路截圖）
分享

利比亞內戰停火有譜？聯合國近日宣布，利比亞交戰雙方已在日內瓦組成10人委員會展開停火談判。雙方從去年4月開始陸續交火至今，已造成15萬人無家可歸。但東邊的哈夫塔希望完全占領首都的黎波底，西方聯合國支持的薩拉傑政府則希望將哈夫塔趕回東方，雙方無法取得共識，停戰仍難現曙光。

需擺脫代理人戰爭

根據《TRT World》報導，在上個月由德國首相梅克爾召開的會議中，邀請俄國、土耳其、美、中、英、法等國家對於利比亞內戰達成不再干涉的約定後，聯合國於近日便協助利比亞雙方組成「利比亞聯合軍事委員會」，進行停火的談判。雙方先前曾由法國多次試圖調停，但最後都無疾而終。

聯合國利比亞特使薩拉姆也在當時批評許多「外國勢力」不道德的介入利比亞內戰，讓內戰難以停止。《半島電視台》分析，許多當地觀察家都發現有飛機滿載貨物，從阿拉伯聯合大公國起飛，降落在被哈夫塔控制的東部利比亞軍事基地，聯合國也曾指控阿聯提供哈夫塔先進軍事系統。

雙方無法達成共識

除了哈夫塔外，西方的薩拉傑政府也有外國勢力介入。《半島》提到，土耳其由總統艾爾段首度在1月承認有在利比亞部署軍隊，協助西方政府軍作戰。由於艾爾段與薩拉傑於去年11月簽署的新協議中，擴大了土耳其靠近利比亞的專屬經濟海域範圍，也讓地中海國家對此不滿。

「沒有拿下的黎波底，哈夫塔不會善罷干休；相對而言，薩拉傑希望完全將哈夫塔趕回東方。」利比亞政治分析家認為，雖然雙方開始談判，但暗地裡仍在囤積武器，繼續做開戰的準備，都還是希望達到各自的最終目的才肯罷休。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

利比亞石油公司：出口遭封鎖 每天減產7成5

若利比亞軍閥不守停火承諾 土耳其稱準備行動

利比亞內戰 衝擊石油供給

土國總統艾爾段：戰地和外交雙管齊下 謀求利比...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

蘇丹政策大轉彎 以蘇關係正常化

2020-02-04 13:59

馬拉威總統之爭 法院宣布應重選

2020-02-04 13:57

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54

烏克蘭曝光關鍵錄音 伊朗難逃墜機責任

2020-02-04 13:12

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

美歐18國5月軍演 北約急安撫俄

2020-02-04 00:45

與歐盟談判 英相：只接受加拿大模式

2020-02-04 00:38

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

政黨帶頭壞示範 印度女抗議被捆打

2020-02-03 19:09

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

西非動亂升溫 法國決擴增軍援

2020-02-03 13:21

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

2020-02-03 13:11

美促中亞國家 庇護逃離新疆的少數民族

2020-02-03 13:05

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

2020-02-03 12:32

影評人推薦！奧斯卡5部入圍紀錄片各有千秋

2020-02-03 12:29

都是美國觀點？評2020奧斯卡入圍紀錄片

2020-02-03 12:00

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

路透：若鴻海陸廠因疫情停工到月中 將衝擊iPhone出貨

2020-02-04 06:42

大陸被鎖國 全球經濟急凍

2020-02-04 01:06

美股站穩跟腳 早盤跳漲300點

2020-02-03 23:21

美股反彈 道瓊上漲144點 武漢肺炎疫情疑慮稍獲緩解

2020-02-04 06:52

疫情阻開工！日企憂業績與營運受衝擊　十日甚至難復工

2020-02-03 19:23

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

美元走強 美國製造業數據強勁 英鎊暴跌破1.3關卡

2020-02-04 08:10

衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

2020-02-03 23:35

「北歐模式」粉絲桑德斯 想改革美國成社會民主國

2020-02-04 10:32

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

2020-02-03 17:06

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

2020-02-03 17:09

滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

2020-02-03 19:51

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10

歐亞製造業景氣好轉 卡關

2020-02-04 00:58

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09

知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

2020-02-03 17:07

與歐盟談判 英相：只接受加拿大模式

2020-02-04 00:38

美中角力下 晶片業去年表現是網路泡沫化以來最差

2020-02-04 07:49

武漢肺炎疫情衝擊 陸盼貿易協議承諾有彈性

2020-02-04 07:34

台積電ADR隨費半反彈 溢價拉大

2020-02-04 07:12

抗伊波拉老藥重現江湖 武漢展開人體臨床試驗

2020-02-04 00:33

大陸需求減2成 油價恐跌破50美元

2020-02-04 00:28

愛州民主黨初選延後宣布結果 桑德斯、布塔朱吉互有領先

2020-02-04 12:48

臉書假訊息氾濫 史蒂芬金關閉帳號

2020-02-03 19:10

美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06

美股開盤勁揚 道瓊指數上漲347點

2020-02-03 23:42

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top