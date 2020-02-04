利比亞內戰延燒 聯合國望雙方調停

利比亞雙方雖開始展開停火談判，但外界對達成停火的可能性不感到樂觀。圖為利比亞國民軍領袖哈夫塔（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

利比亞內戰停火有譜？聯合國近日宣布，利比亞交戰雙方已在日內瓦組成10人委員會展開停火談判。雙方從去年4月開始陸續交火至今，已造成15萬人無家可歸。但東邊的哈夫塔希望完全占領首都的黎波底，西方聯合國支持的薩拉傑政府則希望將哈夫塔趕回東方，雙方無法取得共識，停戰仍難現曙光。

需擺脫代理人戰爭

根據《TRT World》報導，在上個月由德國首相梅克爾召開的會議中，邀請俄國、土耳其、美、中、英、法等國家對於利比亞內戰達成不再干涉的約定後，聯合國於近日便協助利比亞雙方組成「利比亞聯合軍事委員會」，進行停火的談判。雙方先前曾由法國多次試圖調停，但最後都無疾而終。

聯合國利比亞特使薩拉姆也在當時批評許多「外國勢力」不道德的介入利比亞內戰，讓內戰難以停止。《半島電視台》分析，許多當地觀察家都發現有飛機滿載貨物，從阿拉伯聯合大公國起飛，降落在被哈夫塔控制的東部利比亞軍事基地，聯合國也曾指控阿聯提供哈夫塔先進軍事系統。

雙方無法達成共識

除了哈夫塔外，西方的薩拉傑政府也有外國勢力介入。《半島》提到，土耳其由總統艾爾段首度在1月承認有在利比亞部署軍隊，協助西方政府軍作戰。由於艾爾段與薩拉傑於去年11月簽署的新協議中，擴大了土耳其靠近利比亞的專屬經濟海域範圍，也讓地中海國家對此不滿。

「沒有拿下的黎波底，哈夫塔不會善罷干休；相對而言，薩拉傑希望完全將哈夫塔趕回東方。」利比亞政治分析家認為，雖然雙方開始談判，但暗地裡仍在囤積武器，繼續做開戰的準備，都還是希望達到各自的最終目的才肯罷休。

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