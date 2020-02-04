馬拉威總統之爭 法院宣布應重選

馬拉威最高法院宣布，需在5個月內重新舉辦大選。圖為現任總統穆薩拉卡（Photo by USAID in Africa on Flickr） 分享 facebook

「去年選舉結果過於爭議，需要進行重選！」馬拉威最高法院3日宣布，總統大選的結果造成該國動盪，需要在5個月內重新投票。馬拉威去年5月總統大選出爐，前兩大陣營的差距只有3%，反對派指控選舉不公而上街抗爭，卻遭到政府鎮壓造成血腥衝突少數派訴諸法院裁決。對此結果，民眾均額手稱慶。

根據《半島電視台》報導，馬拉威最高法院在5百多頁的報告中指出，由於這場選舉造成該國嚴重對立與紛爭不斷，需要在150天內重新舉行總統大選投票。報告書中還希望馬拉威可以採取（曾被議會否決的）絕對多數制選舉（現制仍為簡單多數決）。

馬拉威是在去年5月進行總統大選，現任總統穆薩拉卡獲得38%選票，反對派查拉沃克獲得35%選票，由於雙方都未過半數且差距微小，而且選票上發現許多立可白塗改的痕跡，雙方都宣稱選舉不公，將爭端送交最高法院。當時結果出爐時，民眾也紛紛上街抗議，要求當時的選委會主席安薩下台。

《衛報》也提到，馬拉威在非洲相對是較和平的國家，卻因為這次選舉而造成衝突至今，該國人權委員會去年的報告亦指出，警察在這段時間虐待、過度執法的狀況有升高的跡象，也讓第三高票（20%）的前副總統候選人奇拉威在判決公布前，呼籲掌握警方的馬拉威軍方要克制。

許多民眾聽到判決都非常高興，紛紛上街集會慶祝。「馬拉威展現了民主價值。」反對派議員受訪時開心地說道。這是馬拉威最高法院第1次否決現有總統選舉的結果，中非地區國家是第2個。肯亞最高法院曾於2017年否決當時的總統選舉結果。

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