馬拉威總統之爭 法院宣布應重選

馬拉威最高法院宣布,需在5個月內重新舉辦大選。圖為現任總統穆薩拉卡(Photo by USAID in Africa on Flickr) 分享 facebook

「去年選舉結果過於爭議,需要進行重選!」馬拉威最高法院3日宣布,總統大選的結果造成該國動盪,需要在5個月內重新投票。馬拉威去年5月總統大選出爐,前兩大陣營的差距只有3%,反對派指控選舉不公而上街抗爭,卻遭到政府鎮壓造成血腥衝突少數派訴諸法院裁決。對此結果,民眾均額手稱慶。

根據《半島電視台》報導,馬拉威最高法院在5百多頁的報告中指出,由於這場選舉造成該國嚴重對立與紛爭不斷,需要在150天內重新舉行總統大選投票。報告書中還希望馬拉威可以採取(曾被議會否決的)絕對多數制選舉(現制仍為簡單多數決)。

馬拉威是在去年5月進行總統大選,現任總統穆薩拉卡獲得38%選票,反對派查拉沃克獲得35%選票,由於雙方都未過半數且差距微小,而且選票上發現許多立可白塗改的痕跡,雙方都宣稱選舉不公,將爭端送交最高法院。當時結果出爐時,民眾也紛紛上街抗議,要求當時的選委會主席安薩下台。

《衛報》也提到,馬拉威在非洲相對是較和平的國家,卻因為這次選舉而造成衝突至今,該國人權委員會去年的報告亦指出,警察在這段時間虐待、過度執法的狀況有升高的跡象,也讓第三高票(20%)的前副總統候選人奇拉威在判決公布前,呼籲掌握警方的馬拉威軍方要克制。

許多民眾聽到判決都非常高興,紛紛上街集會慶祝。「馬拉威展現了民主價值。」反對派議員受訪時開心地說道。這是馬拉威最高法院第1次否決現有總統選舉的結果,中非地區國家是第2個。肯亞最高法院曾於2017年否決當時的總統選舉結果。

【更多精采內容,詳見 】