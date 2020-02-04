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專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54德國之聲 德國之聲中文網

德國之聲：蔡琳你好，你雖然生活在北京，但是作為一個武漢人，你一直和人在武漢的朋友或者親戚保持緊密的聯系，他們現在的心態怎麼樣？

蔡琳：大家的情緒都很消極。哎，好好的一個城市，現在就跟死城一樣。我幾乎每天都和親戚朋友們聊天，我覺得他們的心靈創傷都特別大，天天生活在恐慌當中，因為並不知道明天會发生什麼事情。真的，不止一個人說，他們有一種等死的感覺。聽了覺得很恐怖。然後他們現在都很消極，認為醫療跟不上，得不到應有的安置，得不到應有的一些照顧。

德國之聲：你有朋友或者親戚被感染嗎？

蔡琳：有，我有兩個親戚都感染。其中一個已經不行了。我也是剛剛知道的消息，所以現在心情還很難受，壓抑。

德國之聲：你是多年的"北漂"了，今年怎麼沒有回到武漢過年？

蔡琳：我幾乎每年都回去，今年家裡有點變故，不想回家，就早早把我媽就接到北京過年，就這樣陰差陽錯躲開疫情。

德國之聲：那北京情況怎麼樣？

蔡琳：北京的氣氛也並不樂觀，現在都不敢出門啊。好多小區一旦發現了有人感染，整個小區都被封。小區的人出不去，外面的人進不來，都靠朋友 '投食'，在小區門口送東西，或者點外賣送到大門口，但是外賣也都不太敢點，因為都看了外賣小哥被感染的新聞。

德國之聲：有新聞報道說很多地區的超市出現搶購潮，買不到方便面等食物。你也有相似的經歷嗎？

蔡琳：現在，我的最大的問題是綠葉蔬菜買不著。其他的都還好，現在都得網上去搶菜，有很多賣菜的APP，想買蔬菜，就要去秒殺。我今天就準備熬到夜裡12天去搶，看看能不能買到更多。

德國之聲：你們公司恢復正常上班了嗎？

蔡琳：我們說是下周一復工，但以目前的情況來看，應該不會去上班。但我們其實已經開工了，Home Office，特別忙，今天早上9點開電腦，除了中午吃飯半小時，晚上半小時，之外，全程都在電腦前面幹活。我是做Marketing的，本來重點是線下活動，但是現在做不了嘛，就這樣全面轉型，開始要做線上的活動，可是這根本不是我們的專長，現在局面就有點尷尬，我們小組的人都擔心自己要失業了。

德國之聲：那你現在每天的生活就是宅在家裡，一切都要靠"雲端解決"，靠網路購物，在家上班維持日常？

蔡琳：對啊，而且看樣子，我媽暫時就得住我這兒一段時間了，我已經北漂這麼多年了，從來沒有在家裡待這麼長的時間，和我媽也很久沒有相處這麼長時間了，我們兩個也不出去門，每天就大眼瞪小眼，在家裡經常吵架，不過也對彼此更加依戀。

德國之聲：你現在心情怎麼樣？

蔡琳：我平時工作很忙，現在真是覺得，工作啊，錢啊，都是為了啥？天天看新聞，看朋友圈，看到的那些死亡才是真實的。健康最重要。

因安全顧慮，專訪對象不願意透露真實姓名。

2月4日上午，由上海南開往成都方向的K354次列車抵達武昌站，滿載15.2噸防疫...
2月4日上午，由上海南開往成都方向的K354次列車抵達武昌站，滿載15.2噸防疫物資馳援武漢。2月4日全天，武昌車站將運抵7個批次的防疫物資，包括藥品、檢測儀器、手套、口罩、消毒劑、抗生素等，共計近30噸。中新社
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