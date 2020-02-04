親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

極端氣候在東非釀沙漠蝗蟲災情，索馬利亞2日宣布進入「全國緊急狀態」。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）警告，這波蟲害面積恐持續擴大，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

非洲東北部近數個月異常降雨，導致沙漠蝗蟲孵化量暴增，數十億隻蝗蟲肆虐，在肯亞、衣索比亞和索馬利亞啃食光成千上萬英畝的農地。根據聯合國，這是衣索比亞和索馬利亞25年來最嚴重的一場蝗蟲入侵，肯亞則是70年來沒見過如此嚴重的蝗害。

聯合國農糧組織警告，這波蝗蟲災情已經快速擴散到整個東北非，離烏干達和南蘇丹僅不到200公里，而目前還只是「數量激增」（upsurge）等級，若接下來1年都無法控制，恐釀成「蝗災」，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

去年12月首見蝗害的索馬利亞，2日宣布進入「全國緊急狀態」，傾全國之力救災，並請求國際馳援，讓索馬利亞成為「非洲之角」地區第一個因蝗蟲為害而進入緊急狀態的國家。

肯亞當局日前曾出動小飛機，企圖在蝗蟲肆虐地區噴灑殺蟲劑，阻止蝗蟲擴散。但索馬利亞的因政局不穩定，無法實行，不能徹底圍堵蝗蟲肆虐與繁衍。有專家指出，這波蝗蟲已超出單一政府能處理的規模。

沙漠蝗蟲是全世界最具破壞性的遷移害蟲，1群約1平方公里的沙漠蝗蟲，1天可吃掉約3.5萬人份的作物，每日平均可飛行150公里。FAO專家警告，若無法控制住這波蝗蟲數量，今年6月旱季開始，蝗蟲數量恐暴增500倍，原本就因貧窮、戰亂與各種天災人禍而面臨糧食危機的東非，屆時恐陷入嚴重饑荒。

極端氣候在東非釀沙漠蝗蟲災情，索馬利亞2日宣布進入「全國緊急狀態」。聯合國糧農組...
極端氣候在東非釀沙漠蝗蟲災情，索馬利亞2日宣布進入「全國緊急狀態」。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）警告，這波蟲害面積恐持續擴大，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。美聯社
分享

索馬利亞

延伸閱讀

極端氣候的末日蝗禍：25年最慘，索馬利亞進入...

蝗蟲為害 索馬利亞宣布國家緊急狀態

不理世衛建議 肯亞、盧安達與越捷航空停飛中國

土耳其總統艾爾段：索馬利亞盼土國前往探勘石油

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

蘇丹政策大轉彎 以蘇關係正常化

2020-02-04 13:59

利比亞內戰延燒 聯合國望雙方調停

2020-02-04 13:59

馬拉威總統之爭 法院宣布應重選

2020-02-04 13:57

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54

烏克蘭曝光關鍵錄音 伊朗難逃墜機責任

2020-02-04 13:12

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

美歐18國5月軍演 北約急安撫俄

2020-02-04 00:45

與歐盟談判 英相：只接受加拿大模式

2020-02-04 00:38

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

政黨帶頭壞示範 印度女抗議被捆打

2020-02-03 19:09

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

西非動亂升溫 法國決擴增軍援

2020-02-03 13:21

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

2020-02-03 13:11

美促中亞國家 庇護逃離新疆的少數民族

2020-02-03 13:05

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

2020-02-03 12:32

影評人推薦！奧斯卡5部入圍紀錄片各有千秋

2020-02-03 12:29

都是美國觀點？評2020奧斯卡入圍紀錄片

2020-02-03 12:00

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

路透：若鴻海陸廠因疫情停工到月中 將衝擊iPhone出貨

2020-02-04 06:42

大陸被鎖國 全球經濟急凍

2020-02-04 01:06

美股站穩跟腳 早盤跳漲300點

2020-02-03 23:21

美股反彈 道瓊上漲144點 武漢肺炎疫情疑慮稍獲緩解

2020-02-04 06:52

疫情阻開工！日企憂業績與營運受衝擊　十日甚至難復工

2020-02-03 19:23

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

美元走強 美國製造業數據強勁 英鎊暴跌破1.3關卡

2020-02-04 08:10

衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

2020-02-03 23:35

「北歐模式」粉絲桑德斯 想改革美國成社會民主國

2020-02-04 10:32

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

2020-02-03 17:06

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

2020-02-03 17:09

滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

2020-02-03 19:51

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10

歐亞製造業景氣好轉 卡關

2020-02-04 00:58

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09

知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

2020-02-03 17:07

與歐盟談判 英相：只接受加拿大模式

2020-02-04 00:38

美中角力下 晶片業去年表現是網路泡沫化以來最差

2020-02-04 07:49

武漢肺炎疫情衝擊 陸盼貿易協議承諾有彈性

2020-02-04 07:34

台積電ADR隨費半反彈 溢價拉大

2020-02-04 07:12

抗伊波拉老藥重現江湖 武漢展開人體臨床試驗

2020-02-04 00:33

大陸需求減2成 油價恐跌破50美元

2020-02-04 00:28

愛州民主黨初選延後宣布結果 桑德斯、布塔朱吉互有領先

2020-02-04 12:48

臉書假訊息氾濫 史蒂芬金關閉帳號

2020-02-03 19:10

美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06

美股開盤勁揚 道瓊指數上漲347點

2020-02-03 23:42

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top