影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

極端氣候在東非釀沙漠蝗蟲災情，索馬利亞2日宣布進入「全國緊急狀態」。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）警告，這波蟲害面積恐持續擴大，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

非洲東北部近數個月異常降雨，導致沙漠蝗蟲孵化量暴增，數十億隻蝗蟲肆虐，在肯亞、衣索比亞和索馬利亞啃食光成千上萬英畝的農地。根據聯合國，這是衣索比亞和索馬利亞25年來最嚴重的一場蝗蟲入侵，肯亞則是70年來沒見過如此嚴重的蝗害。

聯合國農糧組織警告，這波蝗蟲災情已經快速擴散到整個東北非，離烏干達和南蘇丹僅不到200公里，而目前還只是「數量激增」（upsurge）等級，若接下來1年都無法控制，恐釀成「蝗災」，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

去年12月首見蝗害的索馬利亞，2日宣布進入「全國緊急狀態」，傾全國之力救災，並請求國際馳援，讓索馬利亞成為「非洲之角」地區第一個因蝗蟲為害而進入緊急狀態的國家。

肯亞當局日前曾出動小飛機，企圖在蝗蟲肆虐地區噴灑殺蟲劑，阻止蝗蟲擴散。但索馬利亞的因政局不穩定，無法實行，不能徹底圍堵蝗蟲肆虐與繁衍。有專家指出，這波蝗蟲已超出單一政府能處理的規模。