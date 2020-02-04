烏克蘭曝光關鍵錄音 伊朗難逃墜機責任

烏克蘭總統澤連斯基周一 (2月3日) 表示，雖然伊朗政府不斷表示完全不清楚其軍隊發射的飛彈擊中烏克蘭客機，但一份近期發布的秘密錄音檔顯示，伊朗在飛彈擊中客機的瞬間，便知大事不妙。

烏克蘭1+1電視台周日 (2月2日) 深夜發布了錄音黨的逐字稿，澤連斯基也證實了錄音檔的真實性。澤連斯基告訴1+1電視台，錄音檔內容顯示伊朗政府從一開始便知道他們的飛彈擊落了烏克蘭客機。

伊朗負責調查墜機事件的團隊領導人雷扎伊爾法 (Hassan Rezaifar) 周一表示烏克蘭公布的錄音擋是合法取得的內容，也是伊朗與烏克蘭合作調查，而與烏克蘭政府分享的信息。

伊朗不滿烏克蘭政府將錄音擋提供給電視台。當烏克蘭電視台播放了該秘密錄音檔後，伊朗政府立即出面批評烏克蘭政府不該公開該錄音檔信息。 伊朗政府也說，因為烏克蘭公開了錄音檔內容，他們不會再與烏克蘭政府分享任何與墜機事件相關的調查結果。雷扎伊爾法表示：「烏克蘭政府的行為讓我們不想與他們分享任何與墜機事件相關的證據。 」

飛行員看到飛彈的火光

錄音檔內容主要是一個伊朗飛行員與伊朗塔台之間的對話，對話過程顯示這名飛行員目睹了飛彈擊中烏克蘭客機的時刻。該飛行員在錄音檔中表示，他看到了飛彈的火光。他說道：「親愛的塔台，我剛目睹了一場爆炸，該方向也出現一股強大的光束。 我不知道它到底是什麼。 」

塔台接著試圖聯系烏克蘭客機，但發現他們聯系不上客機駕駛。

原先，伊朗在墜機事件發生的前三天，都堅決否認涉及此案，但三天後，伊朗改口稱他們「誤擊」該架客機。 該事件發生前數小時，伊朗為了報復美國用空襲殺害了伊朗的軍事指揮官蘇萊曼尼(Qassim Suleimani)，朝美國駐伊拉克的軍事基地发射飛彈。

事件發生後，烏克蘭、加拿大與其他國家不斷向伊朗施壓，要求他們公開墜機事件的證據，讓國際調查人員可以進行調查。

楊威廉/羅法 (法新社、美聯社)

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