陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

武漢肺炎人人自危，南韓民眾為防感染也開始瘋搶口罩，Costco各門市的醫療用口罩被搶購一空。

據Business Insider報導，Costco南韓區行銷經理Sunmi Goo表示，民眾尋求避免感染新型冠狀病毒擴散的各種方式之際，口罩成為最暢銷的商品。目前南韓已傳出至少15起確診病例。

●陸客大肆收購

近幾周來南韓和其他出現感染病例國家的口罩銷售數量持續飆升。業界人士指出，中國大陸觀光客和商人正大肆收購口罩，尤其是過濾功能較佳的款式。

首爾明洞一家藥局的人員說：「一位大陸觀光客花了500萬韓元（約新台幣12萬元）買了五箱口罩，每箱約有900片。」

●南韓禁哄抬售價

南韓經濟與財政部長洪南奇（Hong Nam-ki）警告，零售商不應哄抬醫療用口罩價格，政府將採取行動因應。

首爾街頭已出現標語，鼓勵民眾戴口罩、勤洗手和咳嗽時掩嘴。首爾災害安全對策總部則宣布，搭乘公共運輸工具「務必」戴口罩。

首爾的餐廳和百貨公司均要求員工穿戴口罩，零售業者也定時為門市消毒；一些曾接待感染患者的門市則已關閉。

●生產廠商應接不暇

世界各地的口罩工廠訂單應接不暇，為因應飆升的需求不分晝夜趕工。南韓製造商Kukje Pharma已收到數千萬片口罩訂單，準備增加輪班次數。

中國大陸許多工廠在農曆新年就重啟生產線，加班生產口罩。另外，捷克、土耳其和美國的口罩廠商，也都湧入大量訂單。

●口罩並非預防毒感染最佳方式

一些專家指出，口罩並非預防新型冠狀病毒感染的最佳方式。美國疾病管制暨預防中心（CDC）迄今也尚未建議一般民眾使用口罩。

儘管如此，口罩的需求仍直線上竄。亞馬遜網站許多拋棄式口罩已售罄。

●口罩戴不戴 各國不同調

中國疾病控制與預防中心首席流行病學家吳尊友透過國營媒體呼籲民眾，搭乘大眾運輸工具時戴上口罩。馬來西亞、泰國及越南政府敦促民眾隨時配戴口罩。新加坡當局宣布向每戶家庭發放四片口罩，但當地主要報紙日前卻刊登：「身體健康，就別戴口罩了！」訊息。台灣和澳洲政府指出，健康的人不需要戴口罩，但是澳洲政府已從國家醫藥儲備系統釋出100萬個口罩，台灣各地也都可以見到民眾戴上口罩，政府並對口罩出口設下禁令。

各政府的做法不同，使民眾對於是否該戴口罩預防這種快速傳播的新型冠狀病毒，產生困擾。

●防疫不能只倚賴輔助物品