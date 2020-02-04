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習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10德國之聲 德國之聲中文網

習近平。圖/取自新華社
習近平。圖/取自新華社
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根據中國衛生健康委員會周二 (2月4日) 清晨公布的最新數字，中國國內的新冠病毒確診案例已達到20438，累積死亡病例也達到425，目前仍有多達23214的疑似案例。 中共中央政治局常務委員會周一 (2月3日) 召開會議，中國國家主席習近平在會議中針對新冠病毒疫情发表演說。

中國國家主席習近平在周一召開的中共中央政治局常委會議上強調，做好疫情防治與控制直接關系到人民生命安全與經濟社會大局的穩定。

習近平在演說中表示，新冠病毒疫情對中國的治理體系與能力的一大考驗，但也強調中國應該對這次疫情應對中暴露出來的不足，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。習近平說：「要加強市場監管，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易，從源頭上控制重大公共衛生風險。 要加強法治建設，強化公共衛生法治保障。 」

習近平也表示，目前最關鍵的是把疫情防控工作視為當前最重要的任務，透過增強「四個意識」，堅定「四個自信」，與做到「兩個維護」來貫徹中國共產黨的部署。他說：「疫情防控要堅持全國一盤棋。 各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。 各地區各部門必須增強大局意識和全局觀念，堅決服從中央應對疫情工作領導小組及國務院聯防聯控機制的指揮。 」

德國再傳兩個新病例

德國的衛生部周一表示，G7成員國的衛生部門已同意統整資源來對抗新冠病毒的疫情。消息指出，七個國家的衛生部門將針對旅游規定、疫情警訊與病毒相關研究工作展開合作。他們也將與世衛組織、歐盟與中國進行同步協調。

德國衛生部長斯潘 (Jens Spahn) 透過聲明表示：「國際社會必須統整資源才能產生適合應對新冠病毒疫情的作法，因為新冠病毒的傳播不受邊界或國籍的限制。 」

同一天，德國巴伐利亞衛生部門表示，該區域再出現兩起新的冠狀病毒案例。其中一個案例是汽車配件供貨商Webasto受感染員工的孩子。 另一名新的感染者也是Webasto的員工。根據統計，目前該公司共有8名員工染上新冠病毒，德國整體的病例數字也上升到12。

美國新冠病毒病例持續增加

同時，美國疾病管制局周一 (2月3日) 表示，美國出現了第11起新冠病毒案例，這也是美國國內第二起人傳人的案例。此外，美國疾管局也說他們計劃疏散更多受困於武漢的美國人。同一天，美國聯合航空也宣布他們將從周二 (2月4日) 起，暫停所有美國與中國之間的航班。聯合航空目前預計3月28日重啟中美之間的航班。

另一方面，中國在批評美國從未提供實質幫助後，於周一同意讓美國的衛生專家進入中國，協助研究並控制新冠病毒的疫情。 此前，中國外交部发言人華春瑩在周一的例行記者會上，曾批評美國從疫情爆发至今「未向中方提供任何實質性幫助」，卻是第一個要求從武漢撤出使館人員，以及第一個宣布對中國公民入境采取全面限制措施的國家。 她說：「美國不斷制造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。 」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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