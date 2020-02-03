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幾經波折 武漢台商包機終於回來了

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

剛踏入「後脫歐」時期不久，歐盟英國3日就在展開未來關係的談判上，公開展現敵意並劃定紅線。歐盟首席談判代表巴尼耶稱只要英國保證公平貿易，就會跟倫敦建立深厚關係，英相強生則強硬表示脫歐後不再沿用歐盟規則，更稱寧願接受關稅，也不願遵守歐盟規則，但他仍表示希望跟歐盟建立蓬勃發展的經貿關係，不會破壞歐盟標準。

法新社報導，巴尼耶在布魯塞爾的記者會上表示，漁業與公平貿易將是他未來11個月談判中的首要任務，尤其著重不讓英國取得不公平的競爭優勢。

不過，強生認為，英國在規則與監管上跟歐盟維持一致已成為過去，且違背脫歐精神。

巴尼耶說：「我們準備提供一份雄心勃勃的貿易協定，作為這一夥伴關係的核心支柱，其中包括取消關稅。我們現在必須就具體與有效的保證達成共識，以確保長期的公平競爭。這代表建立一個機制來維護我們目前在社會、環境、氣候、稅收和國家援助事務上的高標準，以及它們在未來的發展。」

強生則在一場題為「釋放英國潛力」的演說中強硬反擊道：「沒必要在自由貿易協定中，接受歐盟在競爭政策、補貼、社會保護、環保或類似方面的規則，就像歐盟沒義務接受英國規則一樣。」

他並警告，若歐盟拒跟英國簽署「加拿大式」自貿協定，英國很可能將恢復接受世界貿易組織條款的規範，「我們經常被告知，必須在進入歐盟市場的同時做出選擇，不是接受挪威模式的規則與法院審理，就是以加拿大為範例的自貿協定，開放市場且避免歐盟全面監管。」

強生表示，英國已做出選擇，希望跟歐盟簽署加拿大式的自貿協定，若達不成協議，英國和歐盟經貿關係將由脫歐協議規範，但他認為無論哪種情況，英國都將蓬勃發展。

根據歐盟與加拿大全面經濟貿易協定（CETA），兩國之間雖取消多數商品進口關稅，仍保有海關檢查和徵收增值稅，但對英國相當重要的金融業而言，這類服務則受到較大限制。在磋商長達7年後，歐盟與加拿大最終在2016年10月簽署 CETA。

強生3日在格林威治老皇家海軍學院發表英國正式脫歐後首場演說。歐新社
強生3日在格林威治老皇家海軍學院發表英國正式脫歐後首場演說。歐新社
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