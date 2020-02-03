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美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06聯合報 編譯羅方妤／即時報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格3日表示，美國和盟軍軍隊大規模移往東歐並非針對俄國，而是軍事演習的一部分。來自18個國家約3萬7000名軍人將參加美國舉辦的「歐洲防衛者2020」聯合軍演。

法新社報導，史托騰伯格表示，這場軍演「將是美軍在歐洲超過25年來最大規模的部署，展現美國對北約和歐洲自由與安全的強烈承諾」。

聯合軍演將在今年5月和6月舉行，主要地點在德國、波蘭和波羅的海三小國。美國未來數月將把2萬名美軍調往歐洲。

史托騰柏格說：「歐洲防衛者軍演並非直接針對任何特定國家。這波防禦演習是為了展示，若有必要，美國有能力將大規模軍力移往歐洲協助保衛其他北約盟國。」

聯合軍演即將展開之際，人們對美國是否仍準備好保衛歐洲感到懷疑。美國總統川普2016年就職後，曾表示北約組織「過時」了。但德國和其他歐洲盟國承諾增加國防開支後，川普又重申對北約的承諾。

史托騰伯格強調，北約成員立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞今年慶祝脫離前蘇聯獨立30周年，「歐洲防衛者」部分演習活動將在這3國舉行。史托騰伯格說：「俄國有權利讓邊境安全，我們也有。」

一名北約官員表示，這次軍演在俄國5月9日戰勝納粹75周年舉行，時間只是巧合，不須多做解讀。史托騰伯格指出，美國已按照這類事項的指導方針，通知俄國和其他歐洲安全暨合作組織成員國。

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格。（美聯社）
北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格。（美聯社）
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北約演習美軍

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