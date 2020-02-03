親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

政黨帶頭壞示範 印度女抗議被捆打

2020-02-03 19:09台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

印度西孟加拉邦南迪奈普縣草根國大黨地方主任薩卡爾涉嫌毆打婦女，已遭該黨停職。（p...
印度西孟加拉邦南迪奈普縣草根國大黨地方主任薩卡爾涉嫌毆打婦女，已遭該黨停職。（photo by Wikipedia）
分享
見人抗議就打她？印度國會小黨「草根國大黨」地方主任薩卡爾見一婦女達斯宣稱土地被佔，上前阻撓道路施工，他竟夥同工人將其綑綁毆打，又拖行在地，事發後已遭該政黨停職。國會大黨「印度人民黨」立即發出聲明撻伐，並指責草根國大黨治理下的西孟加拉邦治安日漸惡化。

人民不得抗議？

根據《印度快報》報導，印度西孟加拉邦南迪奈普縣日前發生一起婦女遭國會政黨成員毆打的事件，涉入案件的草根國大黨地方主任薩卡爾已遭該黨停職。

名為達斯的婦女是一名老師，她表示，因為自家土地被劃入道路建設而跳出來抗議，看到道路逕行施工後大聲喝斥，卻被薩卡爾在內等5人毆打。「當我提高音量制止他們後，薩卡爾及在場的工人就對我一陣暴打。還用繩子綁住我的腳，拖行了好幾公尺。」達斯忿忿表示，她已向警方報案。

「我們已收到有關這方面的投訴，我們正在進行調查。」一名當地警官回應。草根國大黨前領袖及國會成員葛許指出，施暴的薩卡爾等人已被停職。「我們正在進行調查，薩卡爾已被暫停黨籍，直到調查完成都不會恢復。」她補充。

施暴即野蠻

據《今日印度》報導，印度人民黨獲悉後立刻跳出來聲援達斯，並譴責草根國大黨成員對一般民眾施暴的行為極不可取，是一種「野蠻」的行為。也指出在草根國大黨執政下的西孟加拉邦的治安情況漸趨惡劣。

【更多精采內容，詳見

印度孟加拉

延伸閱讀

研發武漢肺炎疫苗 葛蘭素史克與CEPI攜手

武漢肺炎疫情影響 星巴克已關閉逾半中國分店

灰熊小將末節聯手出擊 驅逐灰狼收3連勝

「卡爾繪本」變親子互動展 「工家美術館」鷹架...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

西非動亂升溫 法國決擴增軍援

2020-02-03 13:21

熱門文章

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-02-03 06:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top