政黨帶頭壞示範 印度女抗議被捆打

印度西孟加拉邦南迪奈普縣草根國大黨地方主任薩卡爾涉嫌毆打婦女，已遭該黨停職。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 見人抗議就打她？印度國會小黨「草根國大黨」地方主任薩卡爾見一婦女達斯宣稱土地被佔，上前阻撓道路施工，他竟夥同工人將其綑綁毆打，又拖行在地，事發後已遭該政黨停職。國會大黨「印度人民黨」立即發出聲明撻伐，並指責草根國大黨治理下的西孟加拉邦治安日漸惡化。

人民不得抗議？

根據《印度快報》報導，印度西孟加拉邦南迪奈普縣日前發生一起婦女遭國會政黨成員毆打的事件，涉入案件的草根國大黨地方主任薩卡爾已遭該黨停職。

名為達斯的婦女是一名老師，她表示，因為自家土地被劃入道路建設而跳出來抗議，看到道路逕行施工後大聲喝斥，卻被薩卡爾在內等5人毆打。「當我提高音量制止他們後，薩卡爾及在場的工人就對我一陣暴打。還用繩子綁住我的腳，拖行了好幾公尺。」達斯忿忿表示，她已向警方報案。

「我們已收到有關這方面的投訴，我們正在進行調查。」一名當地警官回應。草根國大黨前領袖及國會成員葛許指出，施暴的薩卡爾等人已被停職。「我們正在進行調查，薩卡爾已被暫停黨籍，直到調查完成都不會恢復。」她補充。

施暴即野蠻

據《今日印度》報導，印度人民黨獲悉後立刻跳出來聲援達斯，並譴責草根國大黨成員對一般民眾施暴的行為極不可取，是一種「野蠻」的行為。也指出在草根國大黨執政下的西孟加拉邦的治安情況漸趨惡劣。

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