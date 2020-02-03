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土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

土耳其軍隊將200輛以上的裝甲車、坦克運往敘利亞，戰局已到最緊要的關鍵時期。（p...
土耳其軍隊將200輛以上的裝甲車、坦克運往敘利亞，戰局已到最緊要的關鍵時期。（photobyFlickr）
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土俄交火，敘利亞變戰場？土耳其軍隊2日將200輛以上的裝甲車、坦克運往敘利亞，目的地是伊德利卜省和阿勒頗省。隨著俄敘聯軍向敘利亞西北部加緊軍事行動，發起針對叛軍武裝的總攻擊，敘利亞戰局已到緊要關頭，土耳其總統艾爾段卻仍拒絕談判。

軍事衝突引發難民潮

根據《半島電視台》報導，土耳其因伊德利卜暴力事件而向敘利亞邊境部署坦克，執政黨國會議員說，隨著敘利亞政府襲擊加劇，安卡拉將保護平民並防止伊德利卜人流亡。敘利亞政府軍在該國最後一個主要的反叛據點增強了軍事力量，這引發了人們對新難民危機的擔憂。

聯合國指出，在俄羅斯噴射機的掩護下，敘利亞軍最近在伊德利卜省的進擊取得了重大進展，此次要命的襲擊迫使成千上萬民眾逃往土耳其邊境附近的安全地區。土耳其議會外交事務委員會成員艾哈邁德•培拉特•孔卡爾說：「土耳其將通過外交或軍事手段採取必要措施，以防止伊德利卜發生人道主義災難並保持該區維穩。

自去年12月1日以來，將近39萬人逃離了敘利亞西北部的住所，其中絕大多數是婦女和兒童。土耳其至今收容了超過350萬敘利亞難民，並且還有新的湧入。根據俄羅斯、伊朗和土耳其之間達成的2018年降級協議，大馬士革和莫斯科維持在伊德利卜的軍事行動，目的是驅逐該地區的恐怖分子。

土耳其指俄羅斯背盟

根據《透視中東》報導，近2年來，莫斯科一直面臨著敘利亞叛軍控制的伊德利卜省、安卡拉和大馬士革之間的選擇，將直接影響到近年來土耳其-俄羅斯的結盟，即「強人兄弟情誼」：艾爾段與普丁的歃盟。過去幾週的發展說明，莫斯科選擇大馬士革是以犧牲敘利亞西北部、失去安卡拉為代價的。

安卡拉曾希望，艾爾段與普京之間於1月8日在伊斯坦堡舉行的會晤致使伊德利卜停火，但艾爾段在1月29日直接抨擊俄羅斯說：「俄羅斯並不忠於阿斯塔納和索契協定。」沒幾天後，艾爾段進一步警告說，土耳其「將不會避免在伊德利卜做必要的事情，包括使用軍事力量。」克里姆林宮發言人則否認他的指控。

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敘利亞土耳其俄羅斯

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