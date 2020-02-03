今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

已有102年歷史的英國彼德斯菲爾德書店（Petersfield Bookshop），生意從來沒有像1月14日那麼糟，一本書也沒賣出去。但坐困愁城的書店主人威斯伍德（John Westwood）一籌莫展。

在店裡工作13年的桑森（Robert Sansom）難過到上推特發文，貼照秀出店內空蕩蕩、沒人光顧的慘況。他說：「今天一本書都沒賣出去⋯⋯0英鎊。我們覺得這也許是歷來首見。」

關店回家後，桑森沮喪的想，他可能要失業了，這家專精古董收藏書籍的書店也許會被迫永久熄燈。

沒想到一夜之間出現了意外轉折。

桑森的推文獲得知名作家、《美國眾神》作者尼爾蓋曼（Neil Gaiman）轉推，尼爾蓋曼有280萬追隨者，導致成千上萬人塞爆彼德斯菲爾德書店的網站下單買書。

最糟的一天很快變成最棒的一天。隔天湧進了價值1000鎊（近台幣4萬元）的訂單。

現年56歲的威斯伍德驚訝不已。他說：「這太讓我開心了。我不了解社群媒體，因為我是老派的人，但我目瞪口呆。」

桑森那則推文是周二晚上貼出的，截至周三晚上，原始推文已被轉推逾6000次，收到超過1.1萬個讚。

他說：「光是唸收到的訊息就叫人感動落淚。我們知道這是『被閃電擊中』---無從計畫的好運道，正當其他許多人都還在掙扎之際。」

過去兩周，威斯伍德、桑森和同事，以及一群社區社工，每天工作14小時，忙著把下訂的書打包寄出給位在全球各地的顧客。

桑森說：「大家都非常好心，上周是我這輩子最忙的時候。有位剛從英國度假返美的女士把她所剩的英鎊寄給我們。一對夫妻開車來回460英里（逾740公里）來看我們，許多人至少開一或兩小時的車過來。客人在店裡互聊『你從多遠的地方來？』真的很窩心。」

桑森後來把等候交寄、一袋袋的書拍照上傳推特，向尼爾蓋曼致謝。