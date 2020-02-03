影／武漢火神山醫院8天完工 解放軍接管今啟用

中國當局為了應對快速蔓延的武漢肺炎，在8天內興建了一座可容納1000張床位的武漢火神山醫院，並在2日由解放軍接管，3日正式啟用。

武漢當局為應對武漢肺炎疫情，宣布效仿北京2013年SARS病毒疫情時期的「小湯山」模式，建設「火神山」與「雷神山」兩座醫院。

其中，總建築面積3.39萬平方公尺，可容納700至1000張床位的「火神山」醫院，火速在8天內完工，並於2日上午舉行交付儀式，武漢市長周先旺和聯勤保障部隊白忠斌副司令員，在武漢火神山醫院簽署互換交接文件，正式由解放軍醫療團隊接手管理火神山醫院，治療武漢肺炎病患。

縮時畫面顯示，一間醫院如何從平地拔起，從無到有。官方也特地公布即將完成的內部畫面，顯示內部最先進的配備。但有疑似參與建設網友，在社群媒體上分享火神山內部設施，寫道門裡面沒有把手打不開，只能從外面打開，直言批評「這不是醫院，是集中營。」

就連平時極少參與非戰事行動的空軍，2日也特地出動8架大型運輸機，空運795名軍醫以及58噸的物資到武漢，給火神山醫院使用。

中共解放軍2日宣布，從全軍各醫療單位抽組的1400名醫護人員，也已陸續進駐武漢火神山醫院，支援武漢肺炎醫療救治任務。《新華社》報導，這批醫療人員，其中不乏曾參與過SARS任務以及援助非洲抗伊波拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。