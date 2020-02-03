為何全球疫情緊急但部分東南亞國家不急？

紐約時報2日報導，世界衛生組織已將2019新型冠狀病毒列為國際公衛緊急事件，但這種急迫感在東南亞部分國家似乎未獲迴響，專家擔心回應緩慢可能加速疫情擴散。

紐時指出，緬甸街頭有僧侶拿著擴音器通知民眾，口含7片乾胡椒，就能防止武漢肺炎。印尼衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）建議民眾，維持良好免疫功能，就能避免感染。柬埔寨總理韓先上周四在記者會中說，戴口罩會引發不必要的恐懼，「總理都沒戴口罩了，為何你要戴？」

韓先還說：「現在發生在柬埔寨的真正疾病是恐懼症，而不是武漢肺炎。」

上述東南亞國家一向吸引許多中國遊客及勞工，現在他們淡化武漢肺炎威脅，或公開表示擔心防疫措施會激怒中國。

菲國2日出現中國境外首例武漢肺炎死亡個案，官方宣布此訊息之前數小時，菲國總統杜特蒂才下令，暫時禁止近日到過中港澳旅遊的遊客入境。杜特蒂上周才說，沒有理由禁止中國遊客入境。呼籲禁止中國遊客的菲國人李琴（Anthony Leachon）說，菲國並不像先進國家那樣準備就緒，就算可能會激怒中國，也應暫時列禁。

但隨著病毒開始在東南亞擴散，部分國家政府仍在否認。例如緬甸最大城市仰光的一家醫院，防疫簡報中出現這樣的字句：「不要害怕這種冠狀病毒，它不會持久，因為它是『中國製造』」。

緬甸上周五宣布有一名武漢肺炎疑似案例，病患是從廣州搭機抵緬的中國籍男性。緬甸政府發言人佐泰（U Zaw Htay）說，該國並無能力檢測新型冠狀病毒，所有病患樣本都需送到泰國或香港，可能費時一周才能得出結果。

世衛組織總幹事譚德塞在宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件時曾說，他們最關切的是病毒可能擴散到公衛體系相對較弱的國家。

柬埔寨目前僅有一例確診，但該國民航單位說，從上個月武漢肺炎疫情宣布以來，約有3000名遊客從武漢搭機前往當地。柬國衛生部長表示，當地天氣濕熱或可防止病毒。