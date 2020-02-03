影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

墨西哥地方當局29日表示，墨西哥知名帝王蝶保育專家葛梅茲(Homero Gomez)在人間蒸發兩周後，被人發現陳屍在西部的米卻肯州(Michoacan)，此外兩日內再有相關導遊遭到殺害，皆可能慘遭犯罪集團毒手。

根據《路透社》報導，葛梅茲失蹤一事在暴力犯罪與日俱增的墨西哥引發眾怒。墨西哥環保運動人士常因工作飽受威脅、傷害甚至丟掉性命。米卻肯州人權委員會1月13日通報葛梅茲下落不明，委員會官員卡多納(Mayte Cardona)對記者說，「他可能損害了在這個地區非法盜伐者的利益」。

葛梅茲成立的羅薩里奧奧坎波保育園區(El Rosario Ocampo Michoacan)為墨西哥境內最大的蝴蝶保育區之一，其保育成效廣受相關組織肯定，也正因此斷了盜伐集團財路，不少人懷疑葛梅茲的死與犯罪集團報復行為有關。自失蹤消息公布後，逾百名志工自發協尋葛梅茲下落，人權團體也呼籲官方加強搜索並往盜伐集團報復方向調查，但最終仍傳來令人難過的噩耗。

米卻肯州檢察長證實了葛梅茲的死訊，據報導，葛梅茲的遺體頭部有傷，初步判斷死因是溺水。其遺體在一個調節池（retention pond）中被發現，但一份更早以前的報告寫著葛梅茲的遺體在井裡被發現，而正式的屍檢報告有待相關單位公布。

葛梅茲的親友和當地民眾對於葛梅茲的死訊感到悲痛，這位保育英雄的喪禮也選擇在羅薩利歐舉行，許多人都趕來送他一程。