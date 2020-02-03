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影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48聯合報 編譯張君堯／即時報導

墨西哥地方當局29日表示，墨西哥知名帝王蝶保育專家葛梅茲(Homero Gomez)在人間蒸發兩周後，被人發現陳屍在西部的米卻肯州(Michoacan)，此外兩日內再有相關導遊遭到殺害，皆可能慘遭犯罪集團毒手。

根據《路透社》報導，葛梅茲失蹤一事在暴力犯罪與日俱增的墨西哥引發眾怒。墨西哥環保運動人士常因工作飽受威脅、傷害甚至丟掉性命。米卻肯州人權委員會1月13日通報葛梅茲下落不明，委員會官員卡多納(Mayte Cardona)對記者說，「他可能損害了在這個地區非法盜伐者的利益」。

葛梅茲成立的羅薩里奧奧坎波保育園區(El Rosario Ocampo Michoacan)為墨西哥境內最大的蝴蝶保育區之一，其保育成效廣受相關組織肯定，也正因此斷了盜伐集團財路，不少人懷疑葛梅茲的死與犯罪集團報復行為有關。自失蹤消息公布後，逾百名志工自發協尋葛梅茲下落，人權團體也呼籲官方加強搜索並往盜伐集團報復方向調查，但最終仍傳來令人難過的噩耗。

米卻肯州檢察長證實了葛梅茲的死訊，據報導，葛梅茲的遺體頭部有傷，初步判斷死因是溺水。其遺體在一個調節池（retention pond）中被發現，但一份更早以前的報告寫著葛梅茲的遺體在井裡被發現，而正式的屍檢報告有待相關單位公布。

葛梅茲的親友和當地民眾對於葛梅茲的死訊感到悲痛，這位保育英雄的喪禮也選擇在羅薩利歐舉行，許多人都趕來送他一程。

此外，上周六米卻肯州檢察長再度宣布，另一名於保護區工作的導遊赫南徳茲（Raul Hernandez）也被發現陳屍於該地區，遺體不同部位遭到毆打，並可能因鋒利的物體造成頭部受傷。連續兩起保育人士遭到殺害的消息讓墨西哥犯罪集團問題再度浮上檯面。

葛梅茲的親友和當地民眾對於葛梅茲的死訊感到悲痛，這位保育英雄的喪禮也選擇在羅薩利...
葛梅茲的親友和當地民眾對於葛梅茲的死訊感到悲痛，這位保育英雄的喪禮也選擇在羅薩利歐舉行，許多人都趕來送他一程。美聯
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墨西哥地方當局29日表示，墨西哥知名帝王蝶保育專家葛梅茲(Homero Gome...
墨西哥地方當局29日表示，墨西哥知名帝王蝶保育專家葛梅茲(Homero Gomez)在人間蒸發兩週後，被人發現陳屍在西部的米卻肯州(Michoacan)，兩日內再有相關導遊遭到殺害，皆可能慘遭犯罪集團毒手。FaceBook
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