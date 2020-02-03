西非動亂升溫 法國決擴增軍援

西非軍閥割據難解！由於近日布吉納法索、馬利等西非國家武裝動亂再升溫，法國總統馬克宏2日決定加派600名軍人赴西非，讓法國駐非軍隊達到5千人，以因應轉移到西非的IS殘黨與當地基地組織。西非薩赫爾地區長年陷入戰亂，據統計，去年該區有4千人死於武裝衝突，不斷有聯合國和平任務官員遭到攻擊。

法國家派駐軍

根據《半島電視台》報導，法國將在2月加派600名軍人到馬利、布吉納法索、尼日等西非國家，增加法國在當地的軍隊派駐人數。聯合國在當地也有維和部隊，但該區武裝衝突隨著IS餘黨的流竄，情況變得更加複雜，在法國總統馬克宏宣示要加強對抗恐怖主義後，法國也決定增援當地。

以法國為例，去年11月在當地對抗基地組織時造成13人死亡，為近10年來新高，《金融時報》也提到，法國與這些國家原本自2012年開始就有聯合進行反恐「巴爾赫內行動」，因此這次增兵也不會出現像美國跟伊拉克衝突那樣尷尬的處境。

平民喪生流離失所

《金融時報》也提到，由於薩赫爾地區長年征戰，以布吉納法索為例，已經造成該國境內有90萬人流離失所，《BBC》也報導，近日布吉納法索又有重大武裝衝突爆發，造成至少20位平民喪生，在衝突發生的席加城一星期統計下來至少有39位平民因為武裝衝突喪生。

巴爾賀內行動至今，該區域武裝衝突仍然難以平息，加上政府效力不彰、基地組織複雜，整個衝突很難從根本解決。雖然政府與當地主要基地組織於2015年曾簽訂和平協定，但該協議從沒有徹底落實。目前無論是宗教、種族衝突都仍困擾著整個薩赫爾區域。

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