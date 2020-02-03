撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

中國新型冠狀病毒武漢肺炎擴散，多國包機到撤僑，但費用由誰負擔，引發諸多爭議。日本計畫向乘坐包機的日本人，每人收取大約8萬日圓（約740美元），相當於單程經濟艙費用；澳洲也打算收取每人1000澳元（約670美元），但因惹議取消。

共同社報導，日本政府主張，這次撤僑並非因內戰等狀況，有些國家也讓僑民自費撤離。不過，自民黨幹事長二階俊博強調，「突發災難，當然要傾國家之力應對，而非讓個人承擔。」

在疫情持續蔓延之際，澳洲政府的發言再度成為眾矢之的。內政部長達頓（Peter Dutton）表示，澳洲經濟已因也火受衝擊，鼓勵國人離家旅遊，促請國民留澳消費，考慮出國旅遊是否他們想做的事。

而對於撤僑一事，總理莫里森日前稱，該國2006年和2011年分別自黎巴嫩及埃及撤僑，也有收取相關費用。達頓也表示，政府收回包機成本是「常識」，若不是政府包機，多數人還可能付出更高的機票費用。

此外，澳洲政府還宣布，從中國撤僑者須在曾是流放罪犯、收容難民的聖誕島隔離14天，引起爭議。一名遭隔離的女子向媒體抱怨，「我們又不是囚犯，為何把我們關在這裡，而不是醫療場所？」

對此，達頓回應：「我無法在雪梨、墨爾本或布里斯本空出醫院安置上百人，聖誕島正是為這種特別情況打造的」。

據悉，南韓也要求乘坐包機的公民，每人支付30萬韓圜（約250美元），美國預計也將收取高於正常機票的費用。