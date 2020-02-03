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美促中亞國家 庇護逃離新疆的少數民族

2020-02-03 13:05德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）美國國務卿蓬佩奧周日(2月2日)到哈薩克斯坦訪問。他呼籲中亞國家庇護逃離中國的少數民族。

哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦都與新疆接壤，據信有超過一百萬的維吾爾族，哈薩克族和其他少數民族被送入“再教育營”。蓬佩奧與哈薩克外交部長特列烏別爾德（Mukhtar Tleuberdi）召開聯合記者发布會時表示：“我們討論了人口走私問題，以及在哈薩克斯坦邊界附近，被中共拘禁的100多萬維吾爾穆斯林與哈薩克人遭遇的困境。”他接著說：“我們只是要求他們為尋求逃離中國的人提供安全庇護……捍衛人的尊嚴，做正確的事。”

哈薩克斯坦為逃離新疆的幾名中國國籍的哈薩克人提供了庇護，但他們並沒有獲得難民身份。當地運動人人士認為，這主要是出於來自中國的壓力。

前蘇聯加盟共和國哈薩克斯坦仍與俄羅斯保持著密切的關系。蘇聯解體後，俄羅斯保留了在哈薩克斯坦的軍事基地。

不過中亞國家們越來越多地將目光投向中國和價值萬億的“一帶一路”項目，以幫助緊張的經濟。

蓬佩奧出訪之前曾強調，中亞國家們希望“主權和獨立”，華盛頓有“一個幫助他們實現這一目標的重要機會”。

在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹，蓬佩奧將美國定位為一個強大的商業伙伴：“我們完全支持哈薩克斯坦選擇任何國家做生意的自由，但我相信，當這些國家與美國公司合作時，他們會得到最好的結果。”

他補充說道：“你將得到公平交易，可以創造就業機會，合同透明度。你會得到關注環保的公司和高質量工作崗位的承諾。”

蓬佩奧還贊揚了美國協助哈薩克斯坦應對來自中國的冠狀病毒疫情。路透社報道，美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC) 但已經在哈薩克斯坦幫助防止病毒散播：“目前這裡有我們CDC的人員進駐，協助哈薩克斯坦應對疫情，以防出現大規模疫情爆发。”

哈薩克斯坦有40多人從中國返回之後出現了類似流感的症狀，目前正在住院治療，不過目前還沒有確診的病例。

文木/鄒宗翰 (路透社，法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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