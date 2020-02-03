如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

澳洲廣播公司報導，中國大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，各國紛紛展開撤僑行動，近300名澳洲人今天（3日）已搭乘澳洲航空包機離開武漢，該航班將把這些人從西澳送至耶誕島。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）說，機上載有約270名乘客、14名機組員、四名飛行員和澳洲衛生部官員。

澳洲航空一架波音747客機今天上午從武漢起飛，預計今天稍晚抵達埃克斯茅斯（Exmouth），此次撤僑行動為兩次中的首次。

之後，這些被撤僑民將在耶誕島上幾乎空無一人的移民拘留中心，與一團隊的醫師和護士度過兩周隔離期。

滯留武漢的一些澳洲人拒絕離開，選擇等待，而非接受這條不能直接回家的路。三個孩子的母親、雪梨居民曾小姐（Gloria Zeng）本來不太情願離開，直到包機起飛這天才改變主意。

曾小姐說，「丈夫給我很大的壓力。他說情況不太好，其他國家都開始關閉邊境。他說，要是我留在這裡，可能需要花好幾個月才能離開武漢，所以他開始感到非常緊張」。

不少被撤離的澳籍孩童家人也擔心，耶誕島的醫療設施和衛生狀況都對孩童不友善。部分家庭表示，他們寧願留在武漢，也不願見他們的孩子被送到耶誕島的移民拘留中心。目前至少有140名澳洲孩童被從武漢撤離。

另名來自雪梨的劉小姐說，「我們不是囚犯，政府怎麼能這樣做，讓我們留在拘留中心，而非適當的醫療機構」，批評政府只給他們一個生存機會且別無選擇。

澳洲醫學協會主席巴頓（Tony Bartone）表示，「我們認為撤回至以前曾收容過龐大身心創傷人群的地方，並不是最合適的方案」。

被撤僑民抵達耶誕島後，將會拆成20人一組搭乘小巴前往島上的移民收容所，據悉小巴原本是用來載送孩童上學，當地居民也為此感到恐慌。

耶誕島行政長官格里格斯（Natasha Griggs）說，被隔離的澳洲人將無法使用耶誕島居民使用的任何服務，且不會在島上四處走動，居民可以儘管放心。