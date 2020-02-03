親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎敲警鐘：WHO秘書長譚德塞引國際非議

滯武漢台胞首批200多人 今晚6時辦理登機直飛台灣

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

澳洲廣播公司報導，中國大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，各國紛紛展開撤僑行動，近300名澳洲人今天（3日）已搭乘澳洲航空包機離開武漢，該航班將把這些人從西澳送至耶誕島。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）說，機上載有約270名乘客、14名機組員、四名飛行員和澳洲衛生部官員。

澳洲航空一架波音747客機今天上午從武漢起飛，預計今天稍晚抵達埃克斯茅斯（Exmouth），此次撤僑行動為兩次中的首次。

之後，這些被撤僑民將在耶誕島上幾乎空無一人的移民拘留中心，與一團隊的醫師和護士度過兩周隔離期。

滯留武漢的一些澳洲人拒絕離開，選擇等待，而非接受這條不能直接回家的路。三個孩子的母親、雪梨居民曾小姐（Gloria Zeng）本來不太情願離開，直到包機起飛這天才改變主意。

曾小姐說，「丈夫給我很大的壓力。他說情況不太好，其他國家都開始關閉邊境。他說，要是我留在這裡，可能需要花好幾個月才能離開武漢，所以他開始感到非常緊張」。

不少被撤離的澳籍孩童家人也擔心，耶誕島的醫療設施和衛生狀況都對孩童不友善。部分家庭表示，他們寧願留在武漢，也不願見他們的孩子被送到耶誕島的移民拘留中心。目前至少有140名澳洲孩童被從武漢撤離。

另名來自雪梨的劉小姐說，「我們不是囚犯，政府怎麼能這樣做，讓我們留在拘留中心，而非適當的醫療機構」，批評政府只給他們一個生存機會且別無選擇。

澳洲醫學協會主席巴頓（Tony Bartone）表示，「我們認為撤回至以前曾收容過龐大身心創傷人群的地方，並不是最合適的方案」。

被撤僑民抵達耶誕島後，將會拆成20人一組搭乘小巴前往島上的移民收容所，據悉小巴原本是用來載送孩童上學，當地居民也為此感到恐慌。

耶誕島行政長官格里格斯（Natasha Griggs）說，被隔離的澳洲人將無法使用耶誕島居民使用的任何服務，且不會在島上四處走動，居民可以儘管放心。

澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）已證實，從武漢被撤離的國民不需支付飛往耶誕島的1000澳元（約台幣2萬元）費用。之前澳洲政府因計畫向被撤僑民收取包機費用，而遭到批評。

澳洲耶誕島移民收留中心的醫療設施。歐新社
澳洲耶誕島移民收留中心的醫療設施。歐新社
分享

武漢肺炎肺炎澳洲

延伸閱讀

首批滯武漢台胞今包機返台 海基會：航班確認中

滯留武漢台商將返台 民航局：配合辦理

韓中人民旅遊互訪 韓國決定禁止

澳洲遊驚魂記 Selina崩潰大哭

相關新聞

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

護商船 保原油 日本派驅逐艦赴中東

2020-02-03 00:16

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

2020-02-03 12:32

影評人推薦！奧斯卡5部入圍紀錄片各有千秋

2020-02-03 12:29

都是美國觀點？評2020奧斯卡入圍紀錄片

2020-02-03 12:00

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

日本口永良部島火山噴發 噴煙高達7000公尺

2020-02-03 10:56

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

英國傳恐怖攻擊事件 凶嫌遭當街擊斃

2020-02-03 09:54

英、歐談判 強生有兩套劇本

2020-02-02 23:54

梅根淡出王室後首次登台 將教加拿大婦女成功再婚

2020-02-02 23:47

巴國權益受損 阿盟拒中東和平計畫

2020-02-02 19:20

聯邦議院辯論：德國是否應采用人臉識別技術

2020-02-02 17:00

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊 3死2傷

2020-02-02 15:49

雪梨驚傳酒駕衝撞人行道幼童 釀4死3傷

2020-02-02 15:43

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05

反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04

美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42

深化關係 加拿大總理下週出訪非洲

2020-02-02 13:28

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

罕見奇景／美國大黃蜂戰機 飛越富士山雪封山頂

2020-02-02 15:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-02-03 06:52

美股止跌 要看三個關鍵點

2020-02-02 23:55

900年來頭一遭 世界罕見回文日02/02/2020

2020-02-03 07:33

2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

2020-02-02 13:09

梅根淡出王室後首次登台 將教加拿大婦女成功再婚

2020-02-02 23:47

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05

美總統大選初選3日登場　但為何總是這小州率先舉辦？

2020-02-02 23:12

日本口永良部島火山噴發 噴煙高達7000公尺

2020-02-03 10:56

金價大利空結束…川普是最大變數

2020-02-03 00:09

國際油價下探50美元 OPEC+急會商

2020-02-02 23:22

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊 3死2傷

2020-02-02 15:49

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

譴責中國壓迫新疆少數民族 蓬佩奧籲各國提供庇護

2020-02-02 19:25

受武漢肺炎疫情影響 中國大陸石油需求傳遽降20%

2020-02-03 07:15

5年激增逾一倍！就業難 韓政府去年救濟金支出破2千億

2020-02-02 18:40

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

星國風洞跳傘小將禦超強風速 後空翻次數創世界紀錄

2020-02-02 14:24

台積電ADR隨費半大跌 溢價驟縮預告今天開盤不妙

2020-02-03 07:07

護商船 保原油 日本派驅逐艦赴中東

2020-02-03 00:16

東南亞經濟 兩利空罩頂

2020-02-02 23:54

花121萬元買超級盃VIP門票 能享受這些尊榮體驗 ！

2020-02-02 22:06

機器人當農夫 美室內垂直農場暴熱

2020-02-02 13:37

超級盃開打 30秒廣告…560萬美元

2020-02-02 23:59

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

美大選第一砲 愛州初選今登場 民主黨12人混戰

2020-02-03 00:28

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

英國要建最大發電站 遭環團上訴阻止

2020-02-02 19:18

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07

日外籍勞工創新高 疑放任企業壓榨學生

2020-02-02 19:22

影／一年一次機會！300米高橋上彈射跳傘 百名玩家朝聖

2020-02-02 18:07

川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應

2020-02-03 11:33

雪梨驚傳酒駕衝撞人行道幼童 釀4死3傷

2020-02-02 15:43

巴國權益受損 阿盟拒中東和平計畫

2020-02-02 19:20

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top