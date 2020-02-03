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英國傳恐怖攻擊事件 凶嫌遭當街擊斃

2020-02-03 09:54德國之聲 德國之聲

(德國之聲中文網) 一名身上綁著假炸彈的英國男子周日 (2月2日) 在倫敦南方當街刺傷兩名路人，隨後遭警方擊斃。 倫敦警方表示：「其中一名傷員因出現危及生命的傷勢，已送醫治療。 另一名傷員則是在現場緊急治療後，再送往醫院救治。 」

此外，案发現場也因警方朝凶嫌開槍導致玻璃碎裂，一名路人也因此出現輕微受傷的情況。 警方在案发現場宣布凶嫌死亡。 雖然警方尚未公布所有與凶嫌相關的細節，但警方表示他們認定凶嫌是20歲的安曼 (Sudesh Amman)。

警方表示，安曼案发時將一個假的炸彈綁在身上，這使他們相信整起攻擊事件與伊斯蘭恐怖主義有關。 根據英國媒體報導，安曼曾因持有恐怖主義文件與傳遞恐怖主義，遭判刑3年4個月。 他上個月在服刑過半後獲釋，警方也持續追蹤他的行蹤。

英國首相約翰遜在案发後，感謝第一時間做出反應的人員。 他說：「我掛念著因這起攻擊事件受傷與遭波及的每個人。 」

英國國內的恐怖主義

目擊者向英國新聞聯合社表示，安曼案发時手持一把長刀，胸前則掛著一個銀色的不明罐狀物。 他說：「一名看似是便衣警察的人緊追著凶嫌，接著凶嫌便被擊斃。 」

目前英國警方尚未公布更多與此攻擊事件相關的細節。 過去10年，英國境內出現越來越多恐怖攻擊事件。 去年11月，一名被定罪的凶嫌在倫敦市中心，當街刺死兩個路人。 他隨後被周圍其他人制伏，但案发時，凶嫌身上穿著一件假的自殺炸彈背心。

同一個月，英國政府將英國受恐怖攻擊威脅的程度從「非常高」降到「高」。 這是2014年以來，英國受恐怖攻擊威脅程度最低的一次。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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