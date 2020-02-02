巴國權益受損 阿盟拒中東和平計畫

巴勒斯坦主席阿巴斯在1日的阿拉伯國家聯盟會議中，拿起地圖展示巴勒斯坦領土數十年來的縮減。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「和平計劃藐視了巴勒斯坦人最低的權益和願望！」在巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的提倡下，阿拉伯國家聯盟1日招開緊急會議，針對近日美國總統川普提出的「中東和平計畫」表達立場，並在會後聲明表示，拒絕川普和以色列的「世紀協議」，稱該計畫忽略了巴勒斯坦的權益，無法導向一個公正和平的協定。

巴方重申「兩國方案」

根據《半島電視台》報導，阿盟在聲明中提到，決議不會與美國合作這個計畫，也呼籲以色列不要以武力強行實施。巴勒斯坦方主張，以巴應擬定一個「兩國方案」，讓巴勒斯坦擁有1967年中東戰爭發生前的領地，並以東耶路撒冷作為首都，以色列當年在戰爭中佔據了約旦河西岸、加薩走廊、以及東耶路撒冷等地區。

川普在上週提出的「中東和平計畫」中，允許以色列併吞約旦河西岸原由巴勒斯坦佔領的大片領地，包括約旦河河谷，以及當前非法的以色列屯墾區，只留下部分東耶路撒冷的土地給巴勒斯坦，作為象徵性國都。

以色列的《國土報》報導指出，巴勒斯坦主席阿巴斯在會議中揚言，將斷絕與以色列及美國的所有關係，包括安全層面。阿巴斯表示，自從美國介入以巴協商以後，巴勒斯坦的議題就「沒有任何實質的進展」，巴勒斯坦也自2017年美國承認耶路撒冷為以色列首都後退出協商。

伊朗成分歧主因

根據《金融時報》的報導，雖然巴勒斯坦在會議中重申支持「兩國方案」，部分阿拉伯國家並沒有以強硬的立場附和。評論家認為，造成阿拉伯國家意見分歧的原因是，部分波斯灣周邊國家將伊朗視為中東地區當前最大的威脅。這些國家在「敵人的敵人就是朋友」的策略下依附美國和以色列，因此盡量避免在以巴議題上與川普爭鋒相對。

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