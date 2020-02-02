親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

中小學延後開學兩周家長哭了 「開學之亂」QA看這裡

聯邦議院辯論：德國是否應采用人臉識別技術

2020-02-02 17:00德國之聲 德國之聲中文網

圖／德國之聲中文網提供
圖／德國之聲中文網提供
分享

目前，德國安全機構的數據庫儲藏有580多萬張人臉圖片，可資警方和海關使用。這是聯邦政府在回答左翼黨一名內政事務專家的詢問時提供的信息。不過，聯邦憲法保護局的庫存圖片並不對警方信息聯盟的所有使用者公開。

內政部長尚有未解疑問

聯邦議院就是否應在公共場合使用自動人臉識別技術展開了激烈爭論。

一旦其照片在某個警察檔案裡儲存的當事人被某個攝像頭攝入，該系統就能實時自動辨認出他們。

自民黨和綠黨反對應用這一技術。自民黨強調，在公共場合，公民應享有「匿名權」，而與此同時，該權益可在抵御危險和罪犯追蹤的前提下加以限制。聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer，基社盟）也表示，將暫時放棄使用相關軟件。他指出，還有問題尚需澄清。為此，他已指示把在車站和其它重要安全場所應用相關軟件的條款從新的聯邦警察法草案中刪去了。

「極棒的偵緝手段」

在辯論中，由基民盟和基社盟組成的保守主義的政黨聯盟強烈呼籲使用自動人臉識別技術。聯盟黨議會黨團內政事務发言人強調指出，守法公民本就無可擔心，所攝圖像只是與數據庫內的刑事重犯和恐怖主義分子的照片作比較，從某種意義上講，「它是有罪犯臉孔的罪犯數據」。

右翼民粹主義色彩濃厚的德國選項黨的一名議員稱，自動人臉識別技術乃是一種「極棒的偵緝手段」，因此，斷不能不讓安全機構獲得這一追捕嚴重罪犯的利器。

該技術是否會出錯？

社民黨議員們則強調了這一技術的弱處。該黨內政事務一名发言人警告說，在公共場合下，自動人臉識別技術「極易被蒙騙」，作案人可以作假，普通公民卻受到莫名其妙的監視。

自民黨內政事務发言人警告說，每天都可能发生數以百計的錯誤。綠黨議會黨團一名副主席批評說，「這一技術還完全沒有成熟，出錯率極高」。左翼黨議會黨團副主席哈恩（André Hahn）要求发出叫停這一技術的明確信號。他稱，否則，「公共場所實際上就只為偵緝而存在了」。

自動人臉識別現在便已可能

雖說，在德國廣泛、普遍使用自動人臉識別技術暫不可能，但現在，這一技術已被允許在偵緝警察數據庫中存檔的特定人員時應用。據聯邦政府提供的數字，2019年上半年，聯邦刑事局人臉識別技術系統共收到23915個詢問，聯邦警察在這一時間段作了1200次調查，識別出219人。

去年，聯邦刑事局測試了5家生產商提供的人臉識別技術系統。今年3月底前將发出研制一種新型系統的訂單。相關新軟件可使用於警察調查工作或識別工作。在聯邦政府的答復中稱，該系統的作用方式尚不為警方所知，不過，該系統將采用「機器習得方法」。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊 3死2傷

2020-02-02 15:49

雪梨驚傳酒駕衝撞人行道幼童 釀4死3傷

2020-02-02 15:43

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05

反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04

美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42

深化關係 加拿大總理下週出訪非洲

2020-02-02 13:28

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

英歐正式分手 擬循「加拿大模式」簽新自貿協定

2020-02-01 15:36

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30

武漢肺炎衝擊經濟！道瓊崩跌逾600點 美股恐遭修正

2020-02-01 19:36

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

印度德里公車輪暴案 4名死刑犯延後處死

2020-02-01 21:38

美國流感爆發 1萬人死亡

2020-02-01 23:32

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

罕見奇景／美國大黃蜂戰機 飛越富士山雪封山頂

2020-02-02 15:56

美股跌600點 吐回今年漲幅

2020-02-02 00:25

星期人物 ／美參院「死神」作祟…川普彈劾案胎死腹中

2020-02-02 00:07

WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

2020-02-01 22:52

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

2020-02-02 13:09

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

中國：進口美國防疫物資 不加徵關稅

2020-02-01 20:19

彈劾案篤定無罪 川普自誇民調上任來最高

2020-02-02 11:19

參院封殺新證人 川普料躲過彈劾

2020-02-02 00:07

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

川普中東計畫不顧巴勒斯坦權益 阿拉伯聯盟嚴拒

2020-02-02 09:30

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊 3死2傷

2020-02-02 15:49

義外交部宣布中義貨機將復航 未提及台義情況

2020-02-02 09:13

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

星國風洞跳傘小將禦超強風速 後空翻次數創世界紀錄

2020-02-02 14:24

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07

雪梨驚傳酒駕衝撞人行道幼童 釀4死3傷

2020-02-02 15:43

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

連14黑 韓上月出口跌6.1%

2020-02-01 23:32

2死2傷！佛州喪禮傳凶案 槍手至少開13槍

2020-02-02 13:12

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

日本各地雪崩傳2死 包含一名英國人

2020-02-01 21:26

機器人當農夫 美室內垂直農場暴熱

2020-02-02 13:37

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42

超級盃減塑 採環保鋁杯

2020-02-01 23:32

反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04

美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03

印度拚經濟 擴大預算赤字

2020-02-01 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top