聯邦議院辯論：德國是否應采用人臉識別技術

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目前，德國安全機構的數據庫儲藏有580多萬張人臉圖片，可資警方和海關使用。這是聯邦政府在回答左翼黨一名內政事務專家的詢問時提供的信息。不過，聯邦憲法保護局的庫存圖片並不對警方信息聯盟的所有使用者公開。

內政部長尚有未解疑問

聯邦議院就是否應在公共場合使用自動人臉識別技術展開了激烈爭論。

一旦其照片在某個警察檔案裡儲存的當事人被某個攝像頭攝入，該系統就能實時自動辨認出他們。

自民黨和綠黨反對應用這一技術。自民黨強調，在公共場合，公民應享有「匿名權」，而與此同時，該權益可在抵御危險和罪犯追蹤的前提下加以限制。聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer，基社盟）也表示，將暫時放棄使用相關軟件。他指出，還有問題尚需澄清。為此，他已指示把在車站和其它重要安全場所應用相關軟件的條款從新的聯邦警察法草案中刪去了。

「極棒的偵緝手段」

在辯論中，由基民盟和基社盟組成的保守主義的政黨聯盟強烈呼籲使用自動人臉識別技術。聯盟黨議會黨團內政事務发言人強調指出，守法公民本就無可擔心，所攝圖像只是與數據庫內的刑事重犯和恐怖主義分子的照片作比較，從某種意義上講，「它是有罪犯臉孔的罪犯數據」。

右翼民粹主義色彩濃厚的德國選項黨的一名議員稱，自動人臉識別技術乃是一種「極棒的偵緝手段」，因此，斷不能不讓安全機構獲得這一追捕嚴重罪犯的利器。

該技術是否會出錯？

社民黨議員們則強調了這一技術的弱處。該黨內政事務一名发言人警告說，在公共場合下，自動人臉識別技術「極易被蒙騙」，作案人可以作假，普通公民卻受到莫名其妙的監視。

自民黨內政事務发言人警告說，每天都可能发生數以百計的錯誤。綠黨議會黨團一名副主席批評說，「這一技術還完全沒有成熟，出錯率極高」。左翼黨議會黨團副主席哈恩（André Hahn）要求发出叫停這一技術的明確信號。他稱，否則，「公共場所實際上就只為偵緝而存在了」。

自動人臉識別現在便已可能

雖說，在德國廣泛、普遍使用自動人臉識別技術暫不可能，但現在，這一技術已被允許在偵緝警察數據庫中存檔的特定人員時應用。據聯邦政府提供的數字，2019年上半年，聯邦刑事局人臉識別技術系統共收到23915個詢問，聯邦警察在這一時間段作了1200次調查，識別出219人。

去年，聯邦刑事局測試了5家生產商提供的人臉識別技術系統。今年3月底前將发出研制一種新型系統的訂單。相關新軟件可使用於警察調查工作或識別工作。在聯邦政府的答復中稱，該系統的作用方式尚不為警方所知，不過，該系統將采用「機器習得方法」。

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