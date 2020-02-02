親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

澳門為何沒有「口罩之亂」？ 政策優於台灣、香港

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

美國武器承包商工程師涉嫌洩漏武器機密資料給中國遭到逮捕。圖為美飛彈系統示意圖。（...
美國武器承包商工程師涉嫌洩漏武器機密資料給中國遭到逮捕。圖為美飛彈系統示意圖。（photo by Twitter）
分享
帶美國國防武器資料出訪中國未申報，美國工程師被捕！美國武器承包商「雷神公司」美籍中國裔工程師孫偉因將工作筆電帶出國，並謊稱未入境中國，引發美國國安人員關注，將其以洩漏機密罪起訴，逮捕入獄。首席檢察官麥基指出：「國防相關人員若隨意攜出機密資料，都可能被他國輕易竊取。」

謊稱未入境中國

根據《石英財經網》報導，美國國防武器承包商雷神公司一名48歲的工程師孫偉，涉嫌將飛彈機密洩漏給中國，已遭到FBI美國聯邦調查局逮捕。

孫偉出生於中國，擁有美國公民身份，已經在雷神工作逾10年，目前工作職務是研發美軍的高機密導彈程序。由於他的筆記型電腦裡含有大量機密數據，雷神公司曾提醒他，將工作用筆電帶至國外不僅違反公司政策，也嚴重違反美國聯邦法律。

將其起訴的檢察官表示，孫偉曾於出國期間連結公司網路瀏覽資料，並對入境中國一事隱匿未報，謊稱自己僅去過新加坡及菲律賓，且無故宣佈辭職以便留在國外工作及進修，諸多疑點也因此啟人疑竇。法院文件則指出，孫偉握有雷神公司為美國軍方設計的多種防空系統相關機密文件。

中覬覦美實戰經驗

據《KOLD》報導，「美國傳統基金會」中國軍事力量研究員陳安迪表示，孫偉帶出的資料幾乎都與美國最先進的武器系統相關，例如F-16和F-22等戰鬥機的導彈武器系統資訊。儘管中國已經擁有為數不少與美國同等級的武器系統，但美國的實戰經驗數據，恐怕才是中國所瞄準的目標。

前俄羅斯聯邦安全局反情報員諾伊曼表示：「我大膽的預設，中國政府正在頻繁地接觸曾在雷神等大型公司工作過的員工。」起訴孫偉的首席檢察官麥基則指出，擁有軍事身份背景的人無需與任何人合作也可能對國家安全造成嚴重損害，他說：「國防相關人員若隨意攜出機密資料，都可能被他國輕易竊取。」

【更多精采內容，詳見

檢察官國軍

延伸閱讀

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法...

美國對抗武漢肺炎 實驗藥收效

蘋果更新美國境內地圖服務 圖資、導航準確率提...

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧...

相關新聞

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04

美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42

深化關係 加拿大總理下週出訪非洲

2020-02-02 13:28

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

英歐正式分手 擬循「加拿大模式」簽新自貿協定

2020-02-01 15:36

英國正式脫歐 首相強生：是重生和改變的時刻

2020-02-01 12:58

影／WHO排除台灣 駐美代表高碩泰：不公平、令人遺憾

2020-02-01 12:42

影／等了1317天！英國正式脫歐 各地倒數歡慶

2020-02-01 12:39

道別歐盟！英國「脫歐生效」的頭版歷史瞬間

2020-02-01 12:25

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

2020-02-01 15:47

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

武漢肺炎衝擊經濟！道瓊崩跌逾600點 美股恐遭修正

2020-02-01 19:36

美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30

影／溫斯坦性侵案 受害者「露骨爆料」讓陪審團傻眼

2020-02-01 16:58

印度德里公車輪暴案 4名死刑犯延後處死

2020-02-01 21:38

美國流感爆發 1萬人死亡

2020-02-01 23:32

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

美股跌600點 吐回今年漲幅

2020-02-02 00:25

WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

2020-02-01 22:52

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

星期人物 ／美參院「死神」作祟…川普彈劾案胎死腹中

2020-02-02 00:07

想在鼠年投資？財經專家：先問自己這三個問題

2020-02-01 17:26

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

武漢肺炎疫情升高 蘋果關閉大陸直營門市至9日

2020-02-01 16:26

中國：進口美國防疫物資 不加徵關稅

2020-02-01 20:19

英歐正式分手 擬循「加拿大模式」簽新自貿協定

2020-02-01 15:36

參院封殺新證人 川普料躲過彈劾

2020-02-02 00:07

彈劾案篤定無罪 川普自誇民調上任來最高

2020-02-02 11:19

有窒息危險！4嬰兒搖椅緊急召回16.6萬張

2020-02-01 15:54

2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

2020-02-02 13:09

川普中東計畫不顧巴勒斯坦權益 阿拉伯聯盟嚴拒

2020-02-02 09:30

義外交部宣布中義貨機將復航 未提及台義情況

2020-02-02 09:13

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

嚴陣以待！全球慎防3日陸股開「黑」盤

2020-02-01 17:29

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

空中巴士全球行賄案 破紀錄40億美元和解

2020-02-01 17:25

連14黑 韓上月出口跌6.1%

2020-02-01 23:32

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07

星國風洞跳傘小將禦超強風速 後空翻次數創世界紀錄

2020-02-02 14:24

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

2死2傷！佛州喪禮傳凶案 槍手至少開13槍

2020-02-02 13:12

超級盃減塑 採環保鋁杯

2020-02-01 23:32

日本各地雪崩傳2死 包含一名英國人

2020-02-01 21:26

美對奈及利亞等6國祭移民限制 民權團體抨擊

2020-02-01 17:30

印度拚經濟 擴大預算赤字

2020-02-01 23:32

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top