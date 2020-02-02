銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

美國武器承包商工程師涉嫌洩漏武器機密資料給中國遭到逮捕。圖為美飛彈系統示意圖。（photo by Twitter） 分享 facebook 帶美國國防武器資料出訪中國未申報，美國工程師被捕！美國武器承包商「雷神公司」美籍中國裔工程師孫偉因將工作筆電帶出國，並謊稱未入境中國，引發美國國安人員關注，將其以洩漏機密罪起訴，逮捕入獄。首席檢察官麥基指出：「國防相關人員若隨意攜出機密資料，都可能被他國輕易竊取。」

謊稱未入境中國

根據《石英財經網》報導，美國國防武器承包商雷神公司一名48歲的工程師孫偉，涉嫌將飛彈機密洩漏給中國，已遭到FBI美國聯邦調查局逮捕。

孫偉出生於中國，擁有美國公民身份，已經在雷神工作逾10年，目前工作職務是研發美軍的高機密導彈程序。由於他的筆記型電腦裡含有大量機密數據，雷神公司曾提醒他，將工作用筆電帶至國外不僅違反公司政策，也嚴重違反美國聯邦法律。

將其起訴的檢察官表示，孫偉曾於出國期間連結公司網路瀏覽資料，並對入境中國一事隱匿未報，謊稱自己僅去過新加坡及菲律賓，且無故宣佈辭職以便留在國外工作及進修，諸多疑點也因此啟人疑竇。法院文件則指出，孫偉握有雷神公司為美國軍方設計的多種防空系統相關機密文件。

中覬覦美實戰經驗

據《KOLD》報導，「美國傳統基金會」中國軍事力量研究員陳安迪表示，孫偉帶出的資料幾乎都與美國最先進的武器系統相關，例如F-16和F-22等戰鬥機的導彈武器系統資訊。儘管中國已經擁有為數不少與美國同等級的武器系統，但美國的實戰經驗數據，恐怕才是中國所瞄準的目標。

前俄羅斯聯邦安全局反情報員諾伊曼表示：「我大膽的預設，中國政府正在頻繁地接觸曾在雷神等大型公司工作過的員工。」起訴孫偉的首席檢察官麥基則指出，擁有軍事身份背景的人無需與任何人合作也可能對國家安全造成嚴重損害，他說：「國防相關人員若隨意攜出機密資料，都可能被他國輕易竊取。」

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