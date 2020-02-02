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反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊拉克總統任命阿拉威（圖）為新任首相，但仍遭該國民眾反對而持續陷入混亂。（Pho...
伊拉克總統任命阿拉威（圖）為新任首相，但仍遭該國民眾反對而持續陷入混亂。（Photo by Iraq’s Prime Minister media office）
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伊拉克動亂難止息！伊拉克先前由於國內反政府示威導致首相下台。總統薩里近日雖提名阿拉威為總理新人選，但遭抗議民眾批評阿拉威仍為政治菁英階級，無法改善伊拉克充滿犯罪、貪腐的官僚體系。從去年10月開始該國便爆發長期的反政府示威，導致前總理邁赫迪雖已於去年11月下台，動亂仍持續至今。

新首相舊官僚

根據《半島電視台》報導，伊拉克總統先前已警告，如果在1日無法選新首相，他需要提名新首相以維持伊拉克國會的秩序。提名阿拉威為新任總理的新聞一出，在首都巴格達與南部城市都爆發抗議，拒絕阿拉威成為新的伊拉克總理。

阿拉威於2006、2010年都曾任伊拉克前首相馬里奇內閣的通訊部長，但2012年他辭職，控訴馬里奇對他業務太多政治干涉。在人事命令宣布後，阿拉威隨即在他推特上傳影片，希望爭取抗議民眾的支持、安撫民心。

伊國混亂難解

「他還是屬於伊拉克舊有政治體系（muhasasa）的政客，這項決定不符合民眾的期待，我們將持續抗爭。」許多民眾發起「我拒絕阿拉威」活動，持續在街頭抗爭。《路透社》也提到，阿拉威除了面對民眾抗爭外，在內閣也要面對軍方、民粹政黨跟親伊朗政黨的挑戰。

《路透》報導中指出，伊拉克面臨自2017年IS遭擊退後最大的國家危機。在首都周圍有什葉派的武裝力量環伺，南部也有親伊朗的政治勢力，整個國家陷入了巨大的分裂危機。

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伊拉克內閣伊朗

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