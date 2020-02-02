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美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

盧卡申科雖然過往在石油經濟上依賴普丁，但該國也開始擺脫對俄國依賴，對美國、中國伸...
盧卡申科雖然過往在石油經濟上依賴普丁，但該國也開始擺脫對俄國依賴，對美國、中國伸出橄欖枝。（Photo by 克里姆林宮）
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美、俄冷戰延燒？美國國務卿蓬佩奧近日首度訪問白俄羅斯，這是美國自1994年以後，第一次有國務卿訪問該國。先前美國跟白俄關係不佳，但隨著近年白俄跟俄國關係不佳，使美國看見轉機。先前報導也有指出，白俄總統有逐漸往北約體系靠攏的情況，恐使此區地緣政治的競爭更加複雜化。

白俄政策轉向

根據《英國廣播公司》報導，由於白俄羅斯總統盧卡申科自1994年上台以來跟美國關係並不佳，因此美國國務卿這次訪問白俄羅斯也實屬罕見。不過由於白俄羅斯跟俄國近年來關係越來越緊張，因此白俄羅斯也開始有向西方靠攏的現象。

目前白俄羅斯的石油主要仍從俄羅斯進口，但是最近兩國卻沒有辦法簽成今年的石油協定，因此蓬佩奧在跟白俄外交部長碰面時也表示，美國是世界上最大的能源生產者，可以用不錯的價格提供白俄石油，「只要跟我們講一聲就好。」

蓬佩奧雖然希望白俄可以擺脫俄羅斯束縛，但基於白俄過去常受東西方鄰國侵略的歷史，他也希望白俄羅斯不必在美、俄之間選邊站。白俄外交部長曼凱受訪時也提到，他們並沒有要跟俄國交惡，但基於一些主權問題，他們想強化白俄的自主性，減少對俄國依賴。

中國也有參與競爭

《自由歐洲電台》也曾提到，盧卡申科先前在跟俄國協議失敗時，就面對他執政以來少見的抗議潮，民眾希望該國的經濟可以減少對俄國依賴。抗議對盧卡申科自1994年上台的專制政權造成挑戰，也讓他開始加強跟美國與北約的接觸。

知名期刊《外交政策》指出，除了美國，中國也是白俄羅斯想拉攏的對象。但中國並不想過度拉攏白俄羅斯，而是希望自己的「一帶一路」等大型對外投資計畫可以順利進行。俄國雖然對中國在當地的投資有點反感，但在本身經濟疲乏的情況下，也想跟中國有更多經濟上的互動。

【更多精采內容，詳見

白俄羅斯外交部

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