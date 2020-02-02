「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

紐約時報報導，希臘政府為因應鄰國土耳其湧入的大批移民，已決定沿著兩國海岸線興建長達2.7公里的海上攔網，阻止運載非法移民的船隻通過。人權團體譴責此計畫將使尋求庇護的難民面臨更多凶險，主要反對黨也稱這是「人類之恥」。

根據希臘國防部網站上周公布的招標訊息，希臘當局的這項計畫將沿希土兩國海岸線，興建海平面以上超過48公分的浮網，長約2.7公里，且將配備探照燈。

長達126頁的招標說明書中指出，此計畫是為「緊急回應日益升高的難民潮」，估計總成本約50萬歐元（約台幣1700萬），包括4年的維修費。政府預料將在未來三個月內發包完成，但目前還不確定興建海上攔網的確切地點。

人權團體警告，對橫越愛琴海的難民而言，這項計畫將使原本已凶險的這段短程海路更加危險。國際特赦組織歐洲研究主管莫拉提（Massimo Moratti）指責希臘政府，「為迫切尋求安全的人帶來更多危險」。

對於海上攔網的可能效用，希臘中間偏右報刊「希臘日報」（Kathimerini）上周五（1月31日）的一篇社論說，此構想是「一廂情願」。主要反對黨、左派的「激進左翼聯盟」（Syriza）譴責此計畫為「人類之恥」。