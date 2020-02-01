英國終於正式脫歐 民眾百感交集

英國脫歐派民眾1月31日深夜在首都倫敦國會廣場揮舞國旗，慶祝正式脫歐。（法新社） 分享 facebook 英國在1月31日脫離歐盟，結束47年的成員國身分，是歐盟成立以來第一個退出的國家。倫敦街頭有人為「離婚」慶祝，有人為此哀傷，然而大部分民眾一覺醒來，其實還感受不到什麼實質變化。

英國於當地時間1月31日深夜十一時，也就是歐盟總部比利時布魯塞爾的午夜正式脫離歐盟。上萬熱情的脫歐派民眾聚集在英國國會外，迎接他們自2016年6月公投獲勝以來渴望的脫歐時刻。隨著大笨鐘錄音響了11下，揮舞英國國旗的群眾爆發歡呼。

然而，許多民眾為失去歐盟公民身分哀悼，有些人淚流滿面地守夜，紀念這個身分逝去。英國國旗悄悄從歐盟許多大樓被移除，布魯塞爾也有民眾感到悲傷。儘管英國脫歐是歷史性的一刻，這僅代表脫歐傳奇第一階段結束。英國人在本月1日醒來時，他們將注意到沒什麼改變。

參加英國國會廣場集會的倫敦民眾唐娜‧瓊斯表示：「我參加是為了成為歷史的一部分。這不代表我們是反歐盟分子，只是意味著我們希望以某種方式自給自足。」但珍視歐盟身分和在成員國內居住自由的英國人對此感到悲傷。安‧瓊斯表示：「我們許多人只是想公開表達悲傷。我們不想要惹麻煩，只是想說，我們不想要這樣。」

英國首相強生發表談話指出，脫歐「是真正民族復興和改變的時刻」。他在正式脫歐前1小時透過社群媒體表示：「對許多人而言，這是驚人且充滿希望的時刻，他們以為這一刻永遠不會來。當然也有很多人感到焦慮和失落。還有另一群人，也許是最多的一群，開始擔心政治鬥爭永無止盡。」

強生說：「我理解這些感受。我們政府的工作、我的工作，就是讓這個國家團結，帶領我們繼續往前走。歐盟已經進化50年，它的方向不再適合這個國家，今晚要說的是，這不是一個結局，而是開始。」

法國總統馬克宏稱英國脫歐是「歷史性的警訊」，應迫使歐盟改善自身體制。「這是悲傷的一天，不要掩飾它。但這一天也必須引領我們用不同方法做事。」

布魯塞爾許多歐盟大樓在1月31日悄悄移除英國國旗。這是首次有國家退出歐盟，許多成員國為這一天感到遺憾。歐盟執委會主席范德賴恩悲嘆：「隨著明天太陽升起，歐盟27國的新篇章將展開。」

蘇格蘭首席部長史特金表示，英國脫歐是個「極度悲傷的時刻」。倫敦市長卡恩表示，他對脫歐感到「心碎」。但他堅稱，「無論您的膚色、國旗的顏色和護照的顏色」，倫敦仍歡迎各位。