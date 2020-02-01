英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

英國31日晚間11時正式脫離歐盟後，許多脫歐派支持者聚集到議會廣場。 歐新社 分享 facebook

當晚，脫歐派人士的碰面地點是國會廣場，毗鄰下院。

脫歐派興奮

在去年12月的國會選舉中，費伊爾斯泰因（Mitchell Feierstein）是脫歐黨候選人。不過，無論是他本人還是該黨的任何其他人都未能贏得國會席位，--強生首相及其保守黨大獲全勝。盡管如此，費伊爾斯泰因仍確信，脫歐黨「帶來了百年最大政治震撼」，雖選舉失敗，仍是歷史贏家。該黨現已無足輕重，他對此是否遺憾？他回答說，沒有的事，他的黨「完成了自己的使命」。

然後，他還解釋說，退出歐盟後，英國在經濟上將好於以前，因為，英國納稅人無需再拯救德國和義大利的破產銀行。不過，英國財政部看法不同，並警告說，若未來與歐盟只達成一份簡單自貿協定，若干年裡，本國經濟將萎縮5%。

然而，廣場上的那些堅定的脫歐派人士則並不這麼看。一名集會活動的參與者說，「我們根本不想要與歐盟的協議」。他舉著的一塊標語牌上寫著：「我們要的是世貿組織規定」。他說，他覺得，有世貿組織，足已。

最後的擁歐派人士

當天下午時分，的確只有少數幾名擁歐派人士敢來國會廣場。他們知道，廣場逐漸會轉變成脫歐派的慶祝集會之地。對寥寥無幾的手持藍色歐洲旗的人士，脫歐派們確也已大表不敬，--「你們是失敗者」或「滾蛋！」這樣的話還算是客氣的。

在不遠處的泰晤士河畔，一名倫敦青年走過在那裡等待英國脫歐倒計時最後場面的電視台攝像機，喊道：「告訴大家，我們非常難過。」一位年紀大些的行人搖著頭，說：「荒唐啊，都是這裡的報紙洗腦的結果，人們相信了這整個扯淡。」他表示，他自己無所謂啦，但事關他的子女和孫輩。他說，贊同退出歐盟的主要是受教育程度低的人，而他來自蘇格蘭，退盟後，他便會叫自己是「蘇格蘭人和歐洲人」，不再是「英國人」。他將是在蘇格蘭再度公投時贊同脫離聯合王國的人們中間的一個。

脫歐王告誡本國民眾

強生多少還是阻止了這一天大張旗鼓慶賀、泰晤士河上空煙花升騰。在這個歷史性日子之夜，這位首相出現在唐寧街10號的壁爐前，發表講話，儼然一副媾和者和國務家的樣子。他稱，退出歐盟「這不是結束，而是一種開始」。他說，「這是一個大幕拉起、新戲上演的時刻，是國家真正新生和變革的一刻。」

不過，這位政府首腦並未提及在選戰中他如此信心滿滿地承諾過的脫歐後的「輝煌時代」。相反，他稱，要「價值提升」英國國內迄今被拋在後面的那些地區，將向發展滯後的北部投資。而這與歐盟和脫歐有何關係，人們大惑不解。因為，布魯塞爾本就十分贊同資助落後地區的發展。

強生在講話中呼籲國民重新團結、和好。然而，他並無可提供給擁歐派的東西，因為，媒體已報導說，他計劃的是硬脫歐，只願同歐盟達成一份簡單的自貿協議。

強生尊崇戰時首相邱吉爾，視自己為其繼承人。不過，這位率領英國脫歐的勝者在壁爐講話裡影射的邱吉爾的那句著名的話卻是這樣的：「這不是結束。這甚至不是結束的開始。但，這可能是開始的結束。」1943年，在英軍首次取得對德軍的一次勝利後，邱吉爾發表了這一講話。這也非常適合用於英國脫歐。因為，英國脫歐不是一種狀態，而是一種過程。至於它最終會導致產生多少政治和經濟的破壞，這無人知道，勝利之日的脫歐派尤其如此。

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