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反浪費首創！法國立法禁止企業銷毀沒賣出去的產品

2020-02-01 14:46聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

法國國會日前通過範圍廣泛的反浪費法案，禁止服飾和高端消費產品公司銷毀沒賣出去或退回的產品。

英國衛報報導，法國政府宣稱1月30日通過的法律為全球首創，適用範圍也包含電子、衛生和美妝產品，現在這些產品必須再度拿來使用、重新配售或回收。

該法也將漸進式禁止使用紙卷收據和免洗塑膠，並鼓勵藥局對於特定藥物出售個別劑量。

這項法案規定製造商、進口商和經銷商，包括線上企業亞馬遜等，捐出沒賣完的非食物產品，有健康安全疑慮的產品例外。

該法目標在2025年前讓所有塑膠皆可回收，並在下個10年讓免洗塑膠瓶罐減量50%。速食餐廳和外帶餐廳最慢必須在2023年前停止使用塑膠容器。

法國總理菲力普（Édouard Philipp）辦公室表示，法國每年銷毀或丟棄的產品總值超過6億5000萬歐元。

依據「汙染者付費」條款，企業必須負擔銷毀任何自己製造的垃圾的費用。明年起，菸品製造商必須為菸蒂處理付費。玩具、運動用品、DIY和園藝用品、建材製造商也將受影響。

該法也鼓勵販售散裝食品，消費者可以要求將食品裝在自己的容器中，只要容器明顯是乾淨的且適合盛裝產品。

法國先前已禁止超市丟棄沒賣掉的食物，強迫超市將食物捐給慈善機構。

法國通過法案，禁止企業銷毀沒賣出去的產品。法新社
法國通過法案，禁止企業銷毀沒賣出去的產品。法新社
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