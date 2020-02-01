英歐正式分手 擬循「加拿大模式」簽新自貿協定

英國31日晚間11時正式與歐盟「分手」，但會先進入過渡期直至今年12月31日，因此雙方仍需商討未來的貿易協議。 法新社 分享 facebook

英國31日晚間11時正式與歐盟「分手」，但會先進入過渡期直至今年12月31日，因此雙方仍需商討未來的貿易協議，據英國媒體報導，首相強生（Boris Johnson）預計會接受歐盟首席談判代表巴尼耶的建議，與歐盟採取「加拿大模式」，簽署全新自由貿易協定（FTA）。

在未來11個月脫歐過渡期中，英國將面臨與歐盟談判貿易協議的艱鉅任務，強生在31日的演說中向歐盟重申立場，強調不會延長過渡期，並決心未來將英國與歐盟「分隔」。

英國「泰晤士報」獨家報導，強生已準備接受「現成的」貿易模式，他將在2月3日發表演講，向歐盟提出「加拿大模式」的貿易協議，也就是英國與歐盟之間的商品貿易幾乎沒有關稅，只需要進行邊境檢查，但該模式不包括英國的大型服務業。「加拿大模式」最早由歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶提出，但遭到前英相梅伊政府否決。

不過歐盟官員已表明，前提是英國遵守歐盟法規。英國財政部推算，若沿用此模式15年，英國的經濟規模會比留歐時縮減4.9%。

強生31日的演說警告，一旦英歐無法在過渡期內達成貿易協議，歐盟出口英國的商品亦需繳交關稅，如德國汽車、法國起司、義大利葡萄酒等。

對於英國脫歐，歐盟領導人對此表達感傷，歐盟執行委員會主席范德賴恩強調，歐英關係將掀開新頁，雖然期盼能與英國保持最佳關係，但實際上恐怕不會再像過去會員國那般好。下周開始歐盟將提出談判建議。

歐盟委員會、歐洲理事會及歐洲議會的代表31日則在「泰晤士報」撰文，警告英國在脫歐後將失去現有的全球影響力，唯有歐盟才有足夠「勢力」，「在越趨嘈雜的世界中保持有力聲音」，還明確警告除非英國繼續遵守歐洲主要的法規，否則將拒絕英國的加拿大模式的貿易協議。

不過各界預料，強生在2月3日的談話中將堅持要求歐洲法院在12月31日之後，放棄對英國的直接或間接管轄權。