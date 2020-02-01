影／WHO排除台灣 駐美代表高碩泰：不公平、令人遺憾
駐美代表高碩泰31日表示，世界衛生組織（WHO）若是依據政治理由，而非以公衛角度看待中華民國台灣參與防疫的過程，是非常不公平，令人非常遺憾的作為。
被稱為「武漢肺炎」的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情蔓延，WHO數次召開緊急會議，卻未邀請已發現確診案例的台灣參與。
高碩泰31日在駐美代表處與媒體茶敘談及WHO排除台灣，高碩泰指出，在此關鍵時刻，台灣不該是缺口，事實上台灣可以做出許多貢獻，希望國際社會繼續給予台灣最有力的聲援。
高碩泰並說，WHO和北京的一些作為令人非常遺憾，包括台灣提出希望透過包機或其它方式撤回在武漢的台灣人，北京目前為止的反應令人感到非常遺憾；相關的作為如果是從政治角度，甚至因操弄政治而讓台灣人民健康受損的話，大家都無法接受。
關於美台經貿關係，高碩泰表示，雙邊貿易協定是來年重要目標之一，也希望停滯一段時間的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）能夠早日恢復，在TIFA恢復運作後，來討論下一個政策目標。
高碩泰日前撰文呼籲美方應派內閣級官員出席台灣總統蔡英文連任就職典禮，是否已向美方提出邀請？高碩泰回應，希望與美方進行高層互訪，這是重要目標；國內可能才要開始規畫就職典禮，駐美代表處會根據國內指示做必要處理，包括是否需要提出必要的要求。
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