影／WHO排除台灣 駐美代表高碩泰：不公平、令人遺憾

駐美代表高碩泰31日表示，世界衛生組織（WHO）若是依據政治理由，而非以公衛角度看待中華民國台灣參與防疫的過程，是非常不公平，令人非常遺憾的作為。

被稱為「武漢肺炎」的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情蔓延，WHO數次召開緊急會議，卻未邀請已發現確診案例的台灣參與。

高碩泰31日在駐美代表處與媒體茶敘談及WHO排除台灣，高碩泰指出，在此關鍵時刻，台灣不該是缺口，事實上台灣可以做出許多貢獻，希望國際社會繼續給予台灣最有力的聲援。

高碩泰並說，WHO和北京的一些作為令人非常遺憾，包括台灣提出希望透過包機或其它方式撤回在武漢的台灣人，北京目前為止的反應令人感到非常遺憾；相關的作為如果是從政治角度，甚至因操弄政治而讓台灣人民健康受損的話，大家都無法接受。

關於美台經貿關係，高碩泰表示，雙邊貿易協定是來年重要目標之一，也希望停滯一段時間的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）能夠早日恢復，在TIFA恢復運作後，來討論下一個政策目標。