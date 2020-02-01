影／等了1317天！英國正式脫歐 各地倒數歡慶

英國31日晚間正式脫離歐洲聯盟，結束脫歐公投以來1317天的紛擾。這中間英國共歷經了三任首相，兩次脫歐日期延後，數十次國會表決，以及曠日廢時的協商。這天晚上，脫歐派民眾開心地參加派對大肆慶祝，歐盟支持者則舉行燭光晚會表達哀傷。

英國脫歐生效是以歐盟時間為準，歐盟總部布魯塞爾採用中歐標準時間，當地2月1日凌晨零時，在英國仍是1月31日的晚間11時。

英國唐寧街的首相官邸外牆有著倒數計時的投影，隨著數字歸零，知名地標大笨鐘的影像出現，悠遠的鐘聲開始響起。許多脫歐派支持者聚集到議會廣場，現場施放煙幕，群眾歡聲雷動、大力揮舞英國國旗和英格蘭旗幟，接著唱起國歌「天祐女王」。

脫歐派大將法拉吉致詞強調，他們成功改變英國的面貌，現在要慶祝「這個偉大國家在現代史上最重要的一刻」。他還說，英國往後不用再聽歐盟的政客和非民選官僚頤指氣使，可以自行立法、透過大選追究責任，有望成為一個民主、自治、獨立和驕傲的國家。

許多脫歐派支持者聚集到各地酒吧和俱樂部一起歡慶。25歲學生史班瑟（Joshua Spencer）就說，他從2016年6月23日的脫歐公投後，就一直在等待這一天到來。

相較於脫歐派的歡欣鼓舞，留歐派支持者就顯得情緒低落。在蘇格蘭的愛丁堡，群眾揮舞著歐盟旗幟和蘇格蘭旗，唱著歐盟盟歌《歡樂頌》。在英格蘭的牛津，自民黨籍下院議員莫蘭（Layla Moran MP）則表示，她不喜歡脫歐，但也必須接受，問題是接下來英歐會談成怎樣的貿易協議。