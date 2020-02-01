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英國正式脫歐！強生：許多人以為這一刻永遠不會到來

2020-02-01 11:07聯合報 編譯田思怡／即時報導

英國民眾1月31日晚間在倫敦國會廣場慶祝英國正式脫歐。路透
英國民眾1月31日晚間在倫敦國會廣場慶祝英國正式脫歐。路透
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英國於1月31日深夜11時（台灣時間2月1日早上7時）正式脫離歐盟，結束47年的歐盟成員國身分。英國首相強生在脫歐倒數一小時透過社群媒體表示，「今晚不是結局，而是一個開始，是國家重生和改變的時刻」。

在此歷史時刻，英國人心情複雜，繼續分裂成兩派。在正式脫歐的倒數時刻，挺脫歐的英國人在國會廣場集會，高唱愛國歌曲慶祝，英國各地的酒吧和俱樂部也舉行脫歐派對；挺留歐人士稍早在白廳大道示威遊行，向歐盟「惜別」，蘇格蘭人則以燭光守夜表達哀悼。

在北愛爾蘭，反對脫歐團體在愛爾蘭邊界附近舉行一連串示威活動。

首相強生誓言團結國家，「帶領我們往前走」。

他在社群媒體表示：「對許多人來說，這是難以置信、充滿希望的時刻，他們以為這一刻永遠不會到來。當然也有許多人感到焦慮和失落。還有另外一群人，也許是人數最多的一群，他們開始擔心政治鬥爭永遠不會停止。」

強生說：「這些感受我都了解，我們政府的工作，我的工作，就是讓這個國家團結，帶領我們往前走。」

他說：「歐盟已進化了50年，它的方向不再適合這個國家，今晚要說的是，這不是一個結局，而是開始。」

晚上11時，主張蘇格蘭獨立的蘇格蘭首席部長史特金在推特貼出一面歐盟旗，她說：「蘇格蘭將以一個獨立的國家重返歐洲的心臟。#為蘇格蘭留一盞燈。」

儘管英國已正式脫歐，但在過渡期於今年底結束之前，仍將遵守歐盟規定，如同一對已簽字離婚的夫婦，繼續尷尬地住在同一屋簷下，分擔帳單。

強生口中的新時代，光明的新黎明將始於一連串艱難的協商，英國要求與歐盟達成自由貿易協定、在安全上合作，以及新漁業協議，這些只是橫在前面的諸多難題的一部分。歐盟已警告，英國想在年底前達成自由貿易協定，將面臨一場硬仗。

歐盟英國脫歐

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