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脫歐後變邊緣人 歐盟警告員工：勿和英國共享資訊

2020-01-31 23:42經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

英國將於倫敦當地時間1月31日晚間11時、也就是布魯塞爾的凌晨12時正式脫離歐盟，儘管對旅客、僑民及商務人士不會立即產生太大影響，但英國大使在布魯塞爾的身分將有天壤之別。

倫敦金融時報（FT）報導，面對這個地緣政治的變動，英國駐歐盟大使將首當其衝。儘管正式脫歐後將進入11個月的過渡期，讓產業和市場調適，但英國政府通往歐盟政治中心的大門早已砰然關上。

歐盟理事會逾3,000名員工在30日收到一封內部信件，提醒大家「不應再和英國使者或代表共享資訊與文件。」歐盟已將英國官員從收信人欄位移除，且他們進出歐盟總部大樓的通行權將失效，反映出英國的角色已經退居為局外人。

此外，英國在歐盟的外交身分，將從「英國駐歐盟永久代表」，更名為「英國駐歐盟大使」（United Kingdom Embassy to the European Union），與美國、日本及冰島等非歐盟國家一致。

歐盟理事會每年會舉辦上千場外交層級的會議，英國迄今都在會中占有一席，但往後英國代表將成為「第三國家訪客」（即非歐盟成員國），進出歐盟總部的權限甚至不及記者，且無權參與任何歐盟的商業活動。

由27個成員國組成的新歐盟，2月將召開首場高峰會，包括法國總統馬克宏和德國總理梅克爾等領袖，將討論歐盟下個多年期預算，決定該如何分配資源以解決氣候變遷、研發先進科技，以及投入國際救援。

英國決定不參與這些討論更為適當，另外也對資助歐盟的官僚體系（eurocracy）感到厭倦。英國首相強生曾誓言，英國脫離的是歐盟而非歐洲，問題是，兩者很難區分。

英國將於倫敦當地時間1月31日晚上11時正式脫離歐盟，圖為歐盟理事會投票通過英國...
英國將於倫敦當地時間1月31日晚上11時正式脫離歐盟，圖為歐盟理事會投票通過英國脫歐協議。美聯社
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歐盟英國布魯塞爾

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