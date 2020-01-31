野火進逼！澳首都陷緊急狀態

澳洲森林大火逼近首都坎培拉，坎培拉31日宣布進入緊急狀態，這是17年來首次。

澳洲一架參與林火救援的軍用運輸直升機著陸燈27日點燃了坎培拉南方一處國家公園的草，繼而引發火災，目前這場野火已燒毀1萬8000公頃土地。人口40萬的坎培拉宣布進入緊急狀態，主要是因為根據天氣預報，近日將有熱浪來襲，森林大火可能延燒到坎培拉南郊。

緊急狀態將持續72小時，讓當局有更大權力命令居民撤離、封鎖道路和控制私人房地產。

澳洲首都特區首席部長巴爾警告：「情勢可能演變到無法控制的地步。進入緊急狀態，是我們對首都特區民眾能夠發布的最強烈警示，民眾必須為自己和家人做好準備。」

這是坎培拉首都特區自2003年以來首次宣布進入緊急狀態，當年的大火摧毀了近500棟住宅。

南澳洲省30日氣溫達攝氏40度，氣象單位對州內數處容易發生大火的地區發布危險大火警示，並預測31日稍晚熱浪將襲擊墨爾本與坎培拉雪梨部分地區，周末氣溫將達攝氏45度。

當局表示，灼熱高溫伴隨乾燥熱風，將為新南威爾斯省與維多利亞省部分地區創造嚴重森林大火的良好條件，而這兩省目前還有80多處大火延燒。