俄憲法修正案 提議普亭當「最高領袖」

英國泰晤士報報導，俄國克里姆林宮表示，一個政府委員會正在討論一些計畫，可能使總統普亭取得「俄國最高領導人」頭銜。67歲的普亭本月親自選出75人，對自1993年沿用至今的俄國聯邦憲法提出修正案。

委員會成員包括曾出演電影「不可能的任務：鬼影行動」中，俄國情報特工的馬西科夫、俄國前奧運女子撐竿跳選手伊辛巴耶娃。委員會僅11名成員具法律背景。副主席克拉舍寧尼科夫告訴俄國政府官方報紙「俄羅斯報」，將普亭的職位描述成「最高領導人」是約700項憲法修正案的其中之一。

一名克里姆林宮發言人說：「這些事情目前都在討論階段。普亭總統對此尚無看法。」普亭自2000年以總統或總理頭銜統治俄國，他預計在2024年總統任期屆滿下台。多數分析家認為，普亭會尋求延長統治時間。

俄國極端民族主義政治人物吉里諾夫斯基常提議稱總統為「最高領導人」，作為減少使用從外國單字「總統」借用的相關詞彙部分提議。俄國史上唯一的官方最高領導人是海軍上將高爾察克，他在俄國內戰期間率領反布爾什維克白軍政府，1920年被紅軍行刑隊處決。

反對派政治人物嘲笑「最高領導人」提案。反對派領袖納瓦尼支持者、克里姆林宮批評者開玩笑說，俄國變成電影星際大戰中安納金‧天行者服侍的邪惡帝國。他們推文表示：「現在剩下的就是建造死星。」