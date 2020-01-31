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日本上皇明仁驚傳昏迷 已恢復意識

2020-01-31 15:38世界日報 編譯中心╱綜合30日電

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未找出原因 路透社
日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未找出原因 路透社
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日本掌管皇室事務的宮內廳今天表示，上皇明仁29日傍晚在皇居的寓所一度昏迷，後來恢復意識，今天早上已如常進食。

日本共同社報導，宮內廳今天表示，86歲的上皇明仁29日傍晚在皇居吹上仙洞御所（寓所）失去意識昏倒時，上皇后美智子在一旁扶著他，按緊急按鈴呼叫侍醫前來。侍醫診斷時，上皇明仁還沒意識，呈現微弱呼吸情況，過一陣子意識才恢復。後來醫師將上皇明仁移至寢室。

上皇明仁今天早上已如往常一樣進食。上午接受頭部核磁共振造影（MRI）檢查的結果，醫師並沒找出他昏迷的原因。

報導說，去年7月上皇明仁在寓所一度出現明顯的腦貧血症狀。

高齡86歲的明仁於去年4月30日退位，被升格為「上皇」，目前與上皇后美智子居住在東京都港區的「吹上仙洞御所」。明仁是首位在世要求退位的日本天皇。

上皇明仁2003年曾被診斷出罹患攝護腺癌，幸好及早發現沒有轉移，後來又裝了心臟支架，去年4月30日退位後，7月曾在寓所吃晚餐前，一度出現明顯的腦貧血症狀，連站都站不穩。

另外，現年85歲的上皇后美智子也頻頻傳出健康問題，除了有白內障，還有頭痛、喘不過氣等毛病。去年6月發現心臟有三尖瓣逆流問題，9月開刀切除左胸的乳癌腫瘤，更傳出多次吐血的消息。

醫師攝護腺癌頭痛

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